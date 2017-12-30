(Görüntülü Haber) İş makineleri ve TIR'lardan yakıt çalan 4 kişi yakalandı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ\'ta çeşitli tarihlerde iş makineleri ve TIR\'ların yakıt deposunun kapağını kırarak bin 630 litre motorin çalan 4 kişi polisin çalışması sonrası yakalandı. Şüphelilerin yakalanması ile 9 ayrı motorin hırsızlığı aydınlatılmış oldu. Yapımı devam eden kuzey çevre yolundaki iş makineleri başta olmak üzere çeşitli tarihlerde şehrin değişik noktalarındaki park halinde olan iş makinesi ve TIR\'lardan motorin çalınmaya başlandı. İhbarları değerlendiren Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları detaylı incelemede hırsızlığın yakıt deposu kapaklarının kırılarak yapıldığını belirledi. Çevredeki güvenlik ve MOBESE kamera görüntülerini inceleyen polis, titiz bir çalışma sonunda kimliklerini belirlediği Serdal T., Şeref G., Hasan E. ve Eymen C.\'yi düzenlediği operasyonla yakaladı. Toplamda bin 630 litre motorin çalan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada hırsızlık yaparken kullandıkları otomobil ve kamyonet ile 6\'sı dolu 7 büyük yakıt bidonu ile çalıntı olduğu belirlenen halı yıkama makinesi ele geçirildi. Sorgularında suçlarını itiraf eden şüphelilerin yakalanmasıyla 2017\'de 9 ayrı motorin hırsızlığının aydınlatıldığı belirtildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.