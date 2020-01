(Görüntülü Haber) İş gücü açığı üretimi düşürüyor

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - FARİKALARIN afişlerle işçi aradığı Kahramanmaraş\'ta yaşanan iş gücü açığı üretimi de düşürüyor. Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Serdar Zabun, iş gücü açığı nedeniyle birçok fabrikanın bazı kısımlarının üretim yapamadığını söyledi. İşsizlik Türkiye\'nin en büyük sorunlarından biri olsa da bu durum Kahramanmaraş\'ta tam tersi. İŞKUR verilerine göre 2017\'in ilk 8 ayında 14 bin kişinin yönlendirildikleri açık işte çalışmayı reddettiği, fabrikaların afişle işçi aradığı kentin en büyük sorunlarından biri iş gücü açığı. \'DAHA RAHAT İŞ İSTİYORLAR\' Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Serdar Zabun, 150 bin kişiyi istihdam eden 1000 sanayi tesisine sahip olduklarını ancak yine de birçok fabrikanın çalıştıracak işçi bulamadığını söyledi. İŞKUR verilerine göre iş için müracaat edenlerin sayısında düşüşler olduğunu ifade eden Zabun, bunun nedenlerini şöyle sıraladı: \"Çalışmak isteyen insanlarımız daha rahat, kendilerine göre daha müreffeh bir iş istiyor. Ya da ara eleman diye tabir ettiğimiz mesleki yeterlilikte olan elemanların sayısının şuan piyasada az olması gibi çeşitli etkenler var. Burada işe müracaat açısından mutlaka çalışanlarımızın daha duyarlı olması, üstelik de asgari ücret bugün rakam olarak malum geçmiş birkaç sene öncesi yapılan zamda 1400\'ler sınırına geldi. Bu rakamlar yeni işe özellikle yeni işe girmiş kişiler için fayda sağlayacak rakamlar. Ama \'Hâlâ işletmelerinizde bez asıp işçi arayan var mı?\' diye sorarsanız evet var. Bu da iş gücünün yetersiz olması, fabrikalardaki müracaatların az olması üretime de yansıyor tabi. Bazı işletmelerin bazı kısımları, bazı bölümleri üretim yapamıyor. Biz, çalışanlar açısından bu konuya daha hassas olunması, eğitimli kalifiye kişilerin piyasa da daha da çoğalmasını arzu ediyoruz.\" İş gücü açığının en büyük nedenlerinden birinin de eğitim sistemi olduğunu ifade eden Zabun, mevcut sistemde liseyi bitiren her gencin üniversiteye gidecek algısı olduğunu bu durumun da sanayide \'ara eleman\' diye tabir edilen mesleki yeterliliğe sahip kişilerin sayısını düşürdüğünü söyledi. Zabun, işi kabul etmeyenlerin çoğunun asgari ücreti düşük bulduğunu vurgulayarak, \"İnsanın sınırı yoktur. Asgari ücrete bundan 2.5 yıl önce yüzde 30 civarında bir zam geldi. Yani azımsanmayacak bir zamdı bu. Daha öncesinde de evet asgari ücret düşüktü bunun üzerine gayet olumlu zam yapıldı. Onun üzerine de zaten her yıl TFE-TÜFE oranında, onun aşağı düşmeyecek şekilde hükümetle yapılan görüşmelerde zamlar yapılıyor\" dedi. \'İHRACAT BU YIL 1 MİLYAR DOLARI BULACAK\' İş gücü açığına rağmen Kahramanmaraş sanayisinin üretmeye devam ettiğini ifade eden Serdar Zabun, yılsonu ihracat rakamları için de umutlu konuştu. Zabun, şunları söyledi: \"İlimizden direkt yapılan ihracat rakamımız geçen yıl 832 milyon dolar civarındaydı, bu yıl 1 milyarı bulacaktır. Tabi bu ihracat rakamlarımız da direkt Kahramanmaraş\'tan direkt yapılan ihracat rakamları. Kahramanmaraş\'tan dolaylı olarak yapılan ihracat rakamlarını tespit etmekte de zorlanıyoruz. Ama biliyoruz ki ara mamul ürettiğimiz için birçok ürünümüz, yani kağıtta da olsun, çimento sektöründe de olsun özellikle tekstil ve çelik mutfak eşyalarında bu mamullerimiz buradan ara mamul olarak çıkıyor ama fiiliyatta yurt dışına ihracat olarak gidiyor.\" SADECE BİR FABRİKADA 9 MİLYON LİRALIK 6 MAKİNE İŞÇİ BEKLİYOR Serdar Zabun\'un \'Bazı işletmelerin bazı kısımları, bazı bölümleri üretim yapamıyor\' dediği gibi birçok fabrika işgücü açığı nedeniyle üretimini düşürdü. Üretimi düşüren tesislerden bir iplik fabrikasının Personel Müdürü Ahmet Aydın, çalıştıracak işçi bulamadıklarını söyledi. Hem İŞKUR aracılığıyla hem de fabrika dışına astığı afişle işçi aradıklarını belirten Aydın, \"Eleman eksikliğimizden, işçi bulamadığımızdan dolayı makinelerimiz boş yatıyor. Her biri 1.5 milyon liraya alınan 9 milyon lira değerindeki 6 ring makinesini çalıştırıp üretim yapacak işçi bulamıyoruz\" dedi.