(Görüntülü Haber) İş dünyasına damgasını vuran kadınlar bir araya geldi

İSTANBUL, (DHA)- ALTINBAŞ Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadın Çalışmaları Araştırma Merkezi (TOKAMER) ve ÜNSPED Gümrük Müşavirliği Firması Kadın Liderliği Komisyonu işbirliğiyle “Kadın Liderliğinde İş İnsanları” konulu konferans düzenlendi. Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi ve TOKAMER Danışma Kurulu Üyesi Yrd. Doç. Dr. Fatoş Altınbaş Sarıgül, “8 Mart hiç kutlanmasın isterdim. Dünyada cinsiyet eşitsizliği problemimiz olmasaydı bunu kutlamaya da gerek görmezdik” dedi. Yrd. Doç. Dr. Sarıgül, “Tüm kadınları daha cesaretli olmaya, içinde yaşadıkları sistemin farkında olmaya ve bir şeyleri değiştirebileceklerine inanmaya, bu yönde çalışmaya davet ediyorum. Bu konularda çalışan çok fazla kurum var onlardan da yardım alarak kendi yollarını çizebilirler. Kadınların dünyaya geliş amacı çocuk doğurmak ve erkek egemenliği altında yaşamak değil. Bunun farkında olunmalı ve özgür bireyler olarak hayatlarını istedikleri gibi şekillendirmek konusunda da cesaretli olsunlar” diye konuştu. “KADININ GELECEK YILLARDA İSTİHDAMA KATKISI ARTACAK” Konferansta kadının toplumdaki yerinin, istihdama ve ekonomik üretime katkısını konuştuklarını dile getiren Sarıgül, “Burada birçok sektörden misafirlerimiz vardı. Kadın olmanın hem avantajları hem de dezavantajları var. Kadınlarımızın önemine vurgu yapmak için böyle etkinlikler düzenliyoruz. Gittikçe artan bir duyarlılıkla umuyorum ki önümüzdeki yıllarda kadının istihdama katkısı artacaktır” dedi. “CEZALARIN AĞIRLAŞTIRILMASI GEREKİYOR” Yrd. Doç. Sarıgül, kadına yönelik şiddetin artmasındaki en önemli sebebin eğitim seviyesindeki düşüklüğün olduğunu, suçlara verilen cezaların ağırlaştırılması gerektiğini vurguladı ve “Toplumda büyükler, devlet büyükleri tarafından kadına ve insana yönelik şiddet, çocuğa yönelik taciz, bunun gibi insanlık dışı olarak nitelendireceğimiz insanlık dışı davranışlara karşı ortak bir tepki oluşturmamız gerekiyor. Bir diğer görev de adalet sistemine düşüyor. Suçlara verilen cezaların kesinlikle ağırlaştırılması gerekiyor. Bugün karısını dövmüş bir erkek bile karakol tarafından ‘karısını dövmüş çok önemli değil’ diye serbest bırakılıp daha sonra kadın cinayeti şüphelisi olabiliyorsa bazı devlet kurumlarına da büyük görev düşüyor. Aile içi şiddet, kadına yönelik, çocuğa yönelik taciz gibi suçlar daha ciddiye alınmalı ve daha ağır yaptırımlar uygulanmalı” ifadelerini kullandı. “CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİNİ SIFIRA İNDİRGEMEK HİÇ KOLAY DEĞİL” “Cinsiyet eşitsizliği bütün toplumların problemidir. Yüzyıllardan beri kadın her zaman bastırılmış ve erkek egemen bir toplum oluşturulmuştur” diyen Sarıgül, “Cinsiyet eşitsizliğini sıfıra indirgemek hiç kolay değil. Cinsiyet eşitsizliklerini sıfıra indirgemek için, eğitim sisteminde küçük yaşlardan itibaren kadın erkek eşitliği vurgulanmalıdır. Özellikle kırsal bölgelerdeki kız çocuklarına \'evlenip gidecek, çocukları olacak, ailesine bakacak\' gözüyle bakılabiliyor. Bunu değiştirmek için en büyük görev eğitim kurumlarına ve devlet kurumlarına düşüyor.Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın bu konuyla ilgili çok önemli çalışmaları var. Sivil toplum örgütleri ve üniversiteler olarak bunları destekliyoruz. El birliğiyle algıda bazı değişimler yaratılabilir. İşin özünde önce eğitim kurumları, eğitmenler, anne babalar geliyor” diye konuştu. “BAZI HAKLAR VERİLMEZ, ALINIR” TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Üyesi Mutlu Alkan, kadının iş hayatında çok önemli bir yeri olduğuna değindi ve “Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde iş hayatının içinde her alanda aktif kadınlar olması gerekli. Böylelikle katma değeri daha yüksek verimli ürünler ve neticeler elde etmek mümkün olacak. Eşit işe eşit ücret sorununu gelişmiş ülkelerde dahi görebilmekteyiz. Türkiye’de bu durum uzun zamandır gündemde. Kadınların kendi haklarının bilincinde olarak bunu sorgulaması ve peşine düşmesi lazım. Bazı haklar verilmez, alınır. Hakkı almak ve istemek, talepkar olmak gerekli. Kadına daha düşük ücret ödenmesinden olan adaletsizlik sadece kadının kendini değil ailesini ve toplumu da zedeliyor. Bunun önüne geçebilmek için ilk başta sorumlu olan kişiler iş verenlerdir” dedi. “VAKİT DOLDU” Altınbaş Üniversitesi TOKAMER Başkanı Zeynep Banu Dalaman, 8 Mart’a özel farkındalığın artmış olduğundan mutluluk duyduğunu dile getirdi ve “İş dünyasında toplumsal cinsiyet eşitliğine vurgu yapmak istedik. İş dünyasında şahane kadınlarımız var. Bunu 3 gruba ayırdık. Ailesi dolayısıyla iş dünyasında var olan kadınlar, KOBİ düzeyinde kendileri okuyarak, çalışarak var olmuş kadınlar ve yoktan var eden kadınlarımız var. Onlar da kendi köylerinde üretimler yapıp satıyorlar ve böyle var oluyorlar. Burada stantlarını açtılar ve panelde konuşmacı olarak yer aldılar. Biz de okulumuzda toplumsal cinsiyet eşitliği dersi veriyoruz ve gençlerimizde bu bilincin artmasına yönelik çalışmalar yapıyoruz” dedi.