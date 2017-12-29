(Görüntülü Haber) İş arayanların yeni umudu; Prototip Atölye

İSTANBUL, (DHA) - YILDIZ Teknik Üniversitesi’nin öncülüğünde ve Esenler Belediyesi’nin ortaklığıyla yürütülen Prototip Atölye projesi; İstanbul Mali Destek Programı kapsamında ve İstanbul Kalkınma Ajansı (İSKA)’nın destekleriyle Teknopark’da yürütülmeye başladı. Proje, Esenler ve Güngören bölgesindeki atölyelerde çalışan binlerce gencin iş anlamında kendini geliştirmesi amacıyla kuruldu. Projenin ilk kursiyerleri Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencileri oldu. Yıldız Teknik Üniversitesi Meteoroloji ve Malzeme Mühendisliği öğrencisi Mehmet Ünek, projenin hem üniversite öğrencilerine hem de üniversite okuma fırsatı bulamamış kişilere büyük katkı sağlayacağını kaydetti. Yıldız Teknik Üniversitesi’nde yer alan Teknopark Kuluçka Merkezi’nde verilen eğitimlerde ilk günü olduğunu ifade eden Ünek, şunları söyledi: \"CV\'ME EKLEYECEĞİM SERTİFİKAM OLACAK\" “Hocamız ilk günden kelime dağarcığımıza yeni terimler ekledi. Böyle bir proje olmasaydı Bu aletleri göremezdim. Çünkü ben daha ikinci sınıf öğrencisiyim. İş hayatına başlamadan böyle aletleri gördüğüm için mutluyum. Bu benim için çok büyük bir fırsat. CV’me ekleyebileceğim bir sertifikaya sahip olacağım. \"İş başvurusu yaptığım da işime çok yarayacağını düşünüyorum. Hocamız makinaların başında operatörler olacağını ve bu operatörlerin daha çok okunmayan kısımlardan çıkan insanlar olacağını söyledi. Bu insanlar da bu eğitimlerle iş bulma imkânlarını genişletecek. Onlar adına da güzel bir proje.” “BU EĞİTİMLER MESLEK HAYATIMA KATKI SAĞLAYACAK” Yıldız Teknik Üniversitesi Meteoroloji ve Malzeme Mühendisliği öğrencisi 20 yaşındaki Mehmet Furkan Kesal da katıldığı eğitimle ilgili, “Solidwork’ün başlattığı eğitimlerin devamında böyle bir eğitim olacağından bahsedilmişti. Ben de daha önce böyle bir ortamda hiç bulunmadığım için böyle bir deneyim yaşamak istedim. Malzeme Bilimi Kulübü sayesinde burayla tanıştım. Bugün CNC tezgâh makinasının nasıl işlediğini ve neler yapabildiğini öğrettiler. Hayatımda hiç görmediğim, duymadığım terimleri öğreniyorum. Bunlar hakkında bilgi alıyorum. İlerdeki meslek hayatımda bu bilgi ve terimlerin bana destek olacağını düşünüyorum” dedi. “BU PROJEYLE GENÇLERİMİZE BU ZAMANA KADAR BULAMADIKLARI İMKÂNLARI SUNUYORUZ” Projenin amacının altını çizen Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Prototip Atölyesi Proje Yöneticisi Hüseyin Birtan Kavanoz, Prototip Atölye ile ilgili şu bilgileri verdi: “Bu projeyle en az lise mezunu gençlerimizin bu zamana kadar bulamadıkları imkanları onlarla buluşturmaya hedefliyoruz. Elimizdeki imkânlarla kişilerin dışarıya gitmeden akıllarına takılan her şeyi burada onları öğretmeyi amaçlıyoruz. \"Burada Solidworks teorik eğitimleri yani 3 boyutlu çizim programlarını, son sistem makinalarının kullanımını ve neler yapabileceğini öğretiyoruz. Önce prototipini oluşturup daha sonra bunları ürün haline getireceğiz. Zaten bugüne kadar toplamda 650 saatlik teorik ve atölye eğitimlerini tamamlamış bulunuyoruz.” Kavanoz, proje sonunda verilen sertifikanın tüm dünyada geçerli olacağını ve gençlerin daha kolay iş bulabileceğini belirtti.