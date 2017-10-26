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(Görüntülü Haber) İş adamı Necmettin Bitlis son yolculuğuna uğurlandı

Gülseli KENARLI -Güven USTA / İSTANBUL, (DHA) POLİSAN Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Malatya Eğitim Vakfı Kurucu üyesi Necmettin Bitlis son yolculuğuna uğurlandı

26 Ekim 2017 17:43

Gülseli KENARLI -Güven USTA / İSTANBUL, (DHA) POLİSAN Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Malatya Eğitim Vakfı Kurucu üyesi Necmettin Bitlis son yolculuğuna uğurlandı. Önceki gün tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında hayatını kaybeden iş adamı Necmettin Bitlis için bugün öğle vakti Teşvikiye Camii\'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Eski Kültür ve Turizm Bakanı Güldal Akşit, İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçivan, Bitlis\'in yakınları ile Malatya Eğitim Vakfı üyeleri katıldı. Necmettin Bitlis\'in oğulları Mehmet Emin ve Ahmet Ertuğrul Bitlis cami bahçesinde taziyeleri kabul etti. Bitlis, kılınan cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı\'na defnedildi.

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