(Görüntülü Haber) Ironman 70.3 Turkey'de geri sayım

DÜNYANIN en önemli atletizm etkinlikleri arasında gösterilen Ironman (Demir Adam) 70.3 Turkey yarışı, 13- 15 Ekim\'de Antalya\'da Belek turizm bölgesinde düzenlenecek.

Serik İlçesi\'ne bağlı Belek turizm merkezinde bu yıl 3\'üncüsü düzenlenecek Ironman 70.3 Turkey yarışı, 55 ülkeden yaklaşık 1500 sporcunun katılımıyla yapılacak. Özaltın Holding Yönetim Kurulu Üyesi Elif Özdemir Gloria Sports Arena\'da düzenlediği basın toplantısında yarışma hakkında bilgi verdi. Turset Project Management Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Emeklioğlu, Özaltın Yönetim Kurulu Üyesi Melis Özaltın ve yarışmacı Bahar Saygılı da katıldığı toplantıda konuşan Elif Özdemir, sırasıyla yüzme, bisiklet ve koşudan oluşan üç farklı branşın aynı yarış içerisinde yapılabildiği irade ve güce dayalı Ironman yarışının geçen yıl olduğu gibi bu sene de Gloria Ironman 70.3 Turkey adıyla gerçekleştirileceğini söyledi.

YARIŞMANIN BÖLÜMLERİ

Antalya\'nın tanıtımına ve turzmine büyük katkısı olan bu yarışın binlerce sporcuyu ve turisti Belek bölgesine yönlendirdiğini anlatan Özdemir, Yarışmamız, dünya genelinde, otel içinde geçen tek Ironman yarışı olmasından dolayı büyük önem taşımakta. Yüzme etabı Gloria Serenity iskelesinde başlayacak. Bisiklet etabımız bu otelin çıkışında başlayarak Expo 2016\'nın içinden geçildikten sonra Gloria Golf sahalarında sona erecek. Yarışmacılar burada koşu etabına başlayacak. Yarışma Gloria Sports Arena\'da sona erecek. Sporcular 1.9 kilometrelik yüzme etabından sonra 90 kilometre pedal çevirip, 21 kilometre koşacak dedi.

Yarışmanın 15 Ekim\'de saat 08.00\'da yüzme etabıyla başlayacağını hatırlatan Elif Özdemir, Türkiye\'den tanıdık simalar da yarışmaya katılacak. Yarışa, en çok Türkiye, Ukrayna, Rusya, İngiltere, İsviçre ve Almanya\'dan sporcular ilgi gösterdi. Yarışma saat 17.00\'da sona erecek diye konuştu.

Ironman yarışları için yaptıkları 3 yıllık sözleşmenin de bu yarışla birlikte sona ereceğni kaydeden Elif Özdemir, 3 yıllık yeni bir sözleşme yapmak istediklerini belirtti.

TURİZME KATKISI

1978 yılından bu yana düzenlenen Ironman yarışları, dünyanın 92 farklı noktasına yapılıyor. Bu yarışlarda yılda 150 bin triatlet mücadele ediyor. Gloria Ironman 70.3 Turkey yarışının turizm ekonomisine, otel ücretleri, alışveriş ve diğer harcamalarla birlikte yaklaşık 1 milyon Euro\'luk katkı sağlayacağı tahmin ediliyor.