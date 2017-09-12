(Görüntülü Haber) İrma kasırgasından helikopterli kurtuluş

Nafiz Albayrak / New York 12 Eylül (DHA) - ABD’yi vuran İrma kasırgasında, Atlas Okyanusu’nda teknelerinin dümeni bozulduğu için mahsur kalan iki kişi ve köpekleri Amerikan Sahil Koruma ekipleri tarafından kurtarıldı. Florida eyaletine bağlı Apalachicola kenti kıyılarından 160 kilometre açıkta, köpeklerinin de içinde olduğu bulunduğu tekneleri ile İrma kasırgasına yakalandı. Florida’ya geri dönemeyeceklerini anlayınca yönlerini Mississipp’ye çeviren teknedeki kişiler, dümenlerinin bozulması üzerine Atlas Okyanusu içinde, dalgaların sağa sola savurduğu tekne içinde köpekleri ile mahsur kaldı. Sahil Koruma ekipleri ile bağlantı kuran tekne yolcularının yardımına Clearwater Sahil Koruma ekipleri yetişti. Helikopterlerle geldikten sonra çelik halatlar ve sepetler ile okyanus ortasında çaresiz kalan iki kişi ile köpeklerini kurtaran sahil koruma ekiplerinin kurtarma operasyonu kameralara böyle yansıdı.