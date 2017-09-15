(Görüntülü Haber) İrem Korkmaz altın madalya kazandı -1

Türkiye, Gençler Avrupa Judo Şampiyonası\'nda ilk günü bir altın madalya ile tamamladı Gençler Avrupa Ferdi ve Takımlar Judo Şampiyonası, Slovenya\'nın Maribor kentinde sabah seansıyla başladı. 41 ülkeden 180 kadın, toplam 402 sporcunun katıldığı şampiyonanın ilk gününde millilerde tatami\'ye 10 sporcu çıktı. 52 kiloda İrem Korkmaz 1. turu bay geçerken 2. turda Romanyalı Catalina Schiopu ile karşılaştı. Maçın ilk dakikalarında 1-0 önde olan Korkmaz, son 24 saniyede rakibine baskı uyguladı ancak Rumen sporcu kasti tekme atınca müsabaka masa hakemleri tarafından durduruldu. Görüntüler incelendiğinde kasti tekme kararı verildi ve Catalina diskalifiye edildi. Bu sonuçla Korkmaz çeyrek finale yükseldi. İrem Korkmaz, çeyrek finalde Azeri Nazakat Azizova ile karşılaştı. Karşılaşmanın normal süresi beraberlikle sonuçlanınca maç golden skorla tekrar başladı. Korkmaz, rakibini 25\'inci saniyede ippon (Tuş) ile yenerek adını yarı finale yazdırdı. Yarı finalde İsrailli Gefen Primo ile karşılaşan Korkmaz, rakibini ihtarla yenerek adını finale yazdırdı. Korkmaz, altın madalya için ise bir başka İsrailli Bedina Temelkova ile karşılaştı. Rakibi karşısında üstün olan Korkmaz, karşılaşmayı İppon ile kazanarak altın madalyaya uzandı. 2016 yılında gümüş madalya kazanan İrem Kokmaz, bir yıl sonra altın madalya kazanarak şampiyonada Türkiye\'ye ilk altın madalyayı kazandıran isim oldu. ÇİÇEK AKYÜZ AVRUPA BEŞİNCİSİ OLDU 44 kiloda mücadele eden Çiçek Akyüz ise ilk turu bay geçti. 2. turda İsrailli Tamar Malca ile karşılaşan Akyüz, normal süresi 0-0 biten karşılaşmada rakibine iki ihtar verdirdi ve maçı kazanan taraf oldu. Çeyrek finale yükselen Akyüz, Fransız Marine Gilly ile karşılaştı. Maça iyi başlayan Akyüz, son 2 dakikaya 1 waza-ari ile 1-0 önde girdi. Bu skoru maçın sonuna kadar koruyan Akyüz, yarı finale yükseldi. Çiçek Akyüz, yarı finalde Fransız Justine Deleuil ile karşılaştı. Karşılaşmanın son saniyelerinde beraberliği yakalayan Akyüz, maçı golden skora taşımasına rağmen karşılaşmayı 2-1 kaybetti. Yarı finalde kaybeden Akyüz bronz madalya için Rus Kristina Bulgakova ile karşılaştı. Karşılaşmanın başında 1-0 geriye düşen Akyüz, karşılaşmayı aynı skorla kaybederek Avrupa beşincisi oldu. KADINLARDA 5 SPORCU ELENDİ 57 kiloda Meltem Dindar, Gürcü Eteri Liparteliani karşısında maçın normal süresini 1-1 tamamladı. Golden skorda ise Dindar, karşılaşmayı 2-1 waza-ari ile kaybetti. 57 kiloda mücadele eden bir diğer milli sporcu Şeyma Özerler, Sırp Marica Perisic karşısında sakatlık geçirmesine rağmen, karşılaşmayı waza-ari (1-0) kazanarak 2. tura çıktı. Bu turda sakat sakat çıktığı maçta Fransız Sara Cysique ile karşılaşaı Özerler, 2 dakika süren karşılaşmayı 2-1 kaybetti ve Meltem Dindar\'ın ardından bu kiloda elenen ikinci sporcu oldu. 48 kiloda ilk turu bay geçen Melisa Çakmaklı 2. turda İtalyan Alessia Ritieni ile karşılaştı. Maçta bir varlık gösteremeyen Çakmaklı, ippon (tuş) ile maçı kaybetti. Yine 48 kiloda ilk turu bay geçen Tuğçe Beder, 2. turda İspanyol Martinez Abelanda karşısında 1-0 öne geçmesine rağmen karşılaşmayı 2-1 kaybeden taraf oldu. 44 kiloda ise Merve Koçer, ilk turda Ukraynalı Anastasia Balaban ile karşılaştı. İlk iki dakikada rakibinden üstün olan Koçer, karşılaşmayı 2-1 kaybeden taraf oldu ve elendi. İLK GÜN TATAMİYE ÇIKAN ÜÇ ERKEK SPORCU ELENDİ 55 kiloda Samet Kumtaş Rumen sporcu Lucian Dumitrescu karşısında inanılmaz bir maç çıkardı. Normal sürede rakibine puan vermeyen Kumtaş, maçı golden skora taşıdı. Golden skorda rakibine ilk ihtarı verdiren Kumtaş, maçın 7. dakikasında ihtar aldı. Kenar yönetimi bu karara itiraz etti. Orta hakem ise Iraklı antrenör Uznadze\'yi köşeden uzaklaştırdı. Maç yeniden başladı. Yaşanan olayın ardından atak geliştiren Samet Kumtaş, 7 dakika 16 saniye süren karşılaşmayı rakibinin 2. ihtarı almasının ardından kazanarak 2. tura çıktı. Kumtaş, bu turda İtalyan Biagio D\'Angelo\'ya golden skorla 1-0 kaybetti. 66 kiloda Cengizhan Dönmez, Bulgar Denislav İvanov karşısında başa baş mücadele etmesine rağmen son 12 saniyede verdiği puanla karşılaşmayı 1-0 kaybetti. Yine 66 kiloda Belaruslu Ramil Kuliyeu karşısında 1. turda mücadele eden Uğurcan Zehir, karşılaşmayı 3-1 kazanarak 2. tura yükseldi. Bu turda Karadağlı Jusuf Nurboviç karşısında varlık gösteremeyen Zehir, karşılaşmayı 1-0 kaybeden taraf oldu. ŞAMPİYONANIN İKİNCİ GÜNÜ 4 SPORCU TATAMİYE ÇIKACAK Erkeklerde +100 kiloda ilk turu bay geçen Furkan Güner, 2. turda Rus İnal Tassoev ile karşılaşacak. Kadınlarda ise 63 kiloda Minel Akdeniz, Sloven Lia Ludvik ile 1. turda, 70 kiloda Semanur Erdoğan 1. turda İsviçreli Amanda Hakansson ile, +78 kiloda ise Kübranur Esir Litvanyalı Justina Kmieliauskaite ile mücadele edecek.