(Görüntülü Haber) İranlılar Van'ı çok sevdi

Arif KARAKAŞ- Safa ATMACA/VAN, (DHA) - VAN\'a tatil için gelen İranlı turistler, kentin ekonomisine büyük katkı sağlıyor. Gündüzleri cadde ve sokaklarda bol bol alışveriş yapan İranlı turistlere yönelik her geçen gün yeni mekanların açıldığı kentte, en büyük ilgiyi alışveriş merkezleri görüyor. Bayram tatili ile birlikte kentte yoğunluğun artacağı beklenirken, yılbaşından bu zamana kadar gelen turist sayısının ise 266 bini bulduğu ve otellerin tam kapasite çalıştığı belirtiliyor. Tatillerinin büyük bir bölümünü Van\'da geçiren İranlı turistler, Van\'ın bütçesine de ciddi katkı sağlıyor. Turizmciler, 2017 yılının ilk 6 ayında 155 bin 885 İranlı turistin Van\'a geldiğini söylerken, bu sayının yaklaşık 2 ay içerisinde 266 bini bulduğunu, bayram tatili ile birlikte de 300 bini aşacağını bekliyor. Gündüzleri bol bol alışveriş yapan geceleri soluğu disko ve barlarda alan İranlı turistler, son zamanlarda Van Gölü\'nde verdikleri tekne partileriyle de dikkat çekiyor. İşyerlerinin vitrinlerini, İranlılar\'ın ilgisine göre düzenleyen, tabela, tanıtım ve etiketlerinde Farsçayı eksik etmeyen, hatta onların sevdikleri müzikler çalan Van esnafı, otellerin, sosyal tesislerin doluluk oranından, yapılan alışverişlerden memnun. Yetkililerden İranlı turistlere dönük yeni çalışmalar yapmalarını isteyen esnaflar, komşu ülkeyle en uzun sınır hattına sahip Van\'ın İran\'a açılan Saray Kapıköy Sınır Kapısı\'ndaki çalışmaların da bir an önce bitirilmesini, Van Gölü sahillerinde daha çok plaj açılmasını istiyor. Kent esnafından Emin Diriş, İranlıların gelişiyle cirolarının ciddi oranda arttığını belirterek, \"Önümüzdeki 10 gün içerisinde yoğun şekilde İranlılar gelecek. İnşallah böyle de devam eder. Şu anda huzur ortamı çok iyi gidiyor. Bir sıkıntı yok, bir terör olayı yok. Bu da bizlere ekstra artı getiriyor. Bölgede huzur olduğu zaman insanlar daha çok geliyor\" dedi. Esnaf Faruk Öğünmez ise İranlıların son 2 yılda Van ticaretine ve esnafına ciddi katkı sunduğu belirterek, \"Satışlardan memnunuz. İranlıların çok ciddi bir desteği var. İşlerimiz onlar sayesinde çok iyi. İranlıların gelmesine vesile olanlara teşekkür ediyorum. Gelirlerimizin yüzde yaklaşık 60’ı İranlılar sağlıyor\" dedi. İranlılar ise Van\'da bulunmaktan keyif aldıklarını söylüyor. Van\'ı yemeklerini, mağazalarını, misafirperverliklerini, adalarını ve doğal yapısını çok beğendiklerini anlatan İranlılar, beklentilerinin olduğunu da belirterek \"Caddelerin, kaldırımların genişletilmesini, Van Gölü sahillerindeki plajların, sosyal alanların da arttırılmasını istiyoruz\" dedi.