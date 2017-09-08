(Görüntülü Haber) İranlılar Van'da 'Ebi' konseriyle coştu

Safa ATMACA/ VAN,(DHA) - İRANLI turistler, devrimin ardından ülkesine girişi yasaklanan dünyaca ünlü İranlı pop sanatçısı \'Ebi\' lakaplı Ebrahim Hamedi\'nin Van\'da verdiği konserle eğlendi. İran\'da \'Ebi\' lakabı ile tanınan sanatçı Ebrahim Hamedi\'nin Van\'da verdiği konserde binlerce İranlı turist bir araya geldi. Edremit İlçesi Nur Tatar Spor Salonunda düzenlenen konsere İranlı turistler yoğun ilgi gösterdi. İranlı turistler, sanatçı Ebrahim Hamedi\'nin seslendirdiği şarkılara eşlik ederken konser boyunca yerlerinde oturmadı. Konserde eğlenen İranlı turistler Van\'a tatil için geldiklerini söyleyerek çok eğlenceli zaman geçirdiklereni belirtti.