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(Görüntülü Haber) İranlılar bayramda Van'da

Orhan AŞAN/Safa ATMACA, VAN, (DHA) - TATİLLERİNİN büyük bir bölümünü Van'da geçiren İranlı turistler, kent ekonomisine de katkı sağlıyor

01 Eylül 2017 15:09

Orhan AŞAN/Safa ATMACA, VAN, (DHA) - TATİLLERİNİN büyük bir bölümünü Van\'da geçiren İranlı turistler, kent ekonomisine de katkı sağlıyor. Turizmciler, 8 ayda 266 bin İranlı turistin Van\'a geldiğini söylerken, bu sayının bayram tatilinin bitimine kadar 350 bini aşması bekleniyor. Gündüzleri alışveriş yapan geceleri soluğu disko ve barlarda alan İranlı turistler, Van Gölü\'nde verdikleri tekne partileri, havuz ve sosyal tesislerdeki eğlenceleriyle de dikkat çekiyor. Tatil için Van\'a gelen İranlı turistler esnafın yüzünü güldürdü. Van merkeze 100 kilometre uzaklıkta bulunan Kapıköy Sınır Kapısından Van\'a giriş yapan İranlı sayısı her geçen gün artıyor. Turizmciler, 8 ayda 266 bin İranlı turistin Van\'a geldiğini ve bu sayının Kurban Bayramı sonu itibariyle 350 bini aşmasını bekliyor. Bayram tatili için Van\'da gelen İranlılar, gündüzleri bol bol alışveriş yapıyor ve geceleri soluğu disko ve barlarda alıyor. TURİSTLER EN ÇOK AQUA PARKI TERCİH EDİYOR Van\'da İranlı turistlere yönelik her geçen gün yeni mekanlar açılırken, en büyük ilgiyi ise Van Gölü kıyısındaki işletmeler çekiyor. Akşamları kapalı mekanlarda eğlenen İranlı turistler, gündüzleri ise soluğu Van Gölü\'nde alıyor. Tekne gezilerine katılan İranlı turistler hareketli parçalarla coşup, gölün mavi sularında serinlemenin keyfini çıkarıyor. Van Gölü kıyısında geniş bir alan üzerine kurulan Van\'ın ilk ve tek Aqua Parkı Divan Beach ise İranlı turistlerin en çok tercih ettiği mekan oldu. Burada gönüllerince eğlenen İranlı turistler, bol bol selfie çekiyor. Havuz kenarında hem serinleyen hem de hareketli parçalarla coşan İranlı turistler, eğlencenin tadını çıkarıyor. İŞLETME SAHİPLERİ İLGİDEN MEMNUN Van\'da tüm otellerin yüzde yüz dolulukla hizmet verdiğini söyleyen işletme sahipleri ise İranlı turistlerin Van\'a gösterdikleri ilgiden memnun olduklarını söyledi. İşletme sahipleri, İranlı turistlerin hem eğlendiğini hem de sıcak havada Van Gölü\'nde serinlediklerini belirtti. İranlı turisler ise Türkiye\'yi çok sevdiklerini belirterek, \"İran\'a yakın olduğu için sürekli alışverişimizi Van\'dan yapıyoruz. Bayramımızı geçirmek içinde buraya geldik\" dedi.

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