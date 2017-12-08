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(Görüntülü Haber) İranlı turistler Van'da Moein'in konseriyle coştu

Orhan AŞAN- Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)- VAN'da tatillerini geçiren ve kent ekonomisine büyük katkı sağlayan İranlı turistler, dün gece ülkelerinin ünlü sanatçısı Moein'in şarkılarıyla coştu

08 Aralık 2017 17:19

Orhan AŞAN- Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)- VAN\'da tatillerini geçiren ve kent ekonomisine büyük katkı sağlayan İranlı turistler, dün gece ülkelerinin ünlü sanatçısı Moein\'in şarkılarıyla coştu. Van\'a tatil için gelen iranlı turistler, gündüzleri alışveriş yapıyor, geceleri de disko, bar ve konserlerde eğleniyor. Kentte İranlı turistlere yönelik her geçen gün yeni etkinlikler gerçekleştirilirken, turistler, Van\'ın bütçesine de büyük katkı sağlıyor. Resmi verilere göre, bu yılın Aralık ayına kadar 453 bin 476 İranlı Van\'a geldi, bu rakamın yıl sonuna kadar 500 bini aşmasının beklendiği kaydedildi. İranlı turistler dün gece de ülkelerinde \'Hoca\' diye anılan ve en çok dinlenen sanatçılardan olan Moein\'in konserinde eğlendi. 1979 İran İslam Devrimi\'nin ardından ABD\'ye yerleşen ve ülkesine girişi yasaklanan Moein, Edremit ilçesindeki Nur Tatar Spor Salonu\'ndaki konserde sahneye çıktı. Kentte bulunan İranlılar ile komşu ülkenin büyük kentlerinden servislerle Van\'a gelen Moein hayranları, \'İran\'ın en iyi viyola çalan sanatçısı\' ünvanına da sahip sanatçıyı izlemek için saatler öncesinden salona girdi. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı konsere gelen İranlılar ellerindeki poster ve çiçeklerle Moein\'e büyük ilgi gösterdi. Saat 20.00\'de başlayan konserde sanatçının seslendirdiği şarkılara eşlik eden İranlılar, gece geç saatlere kadar eğlendi.

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