(Görüntülü Haber) İranlı depremzedelerin zorlu gece yaşamı

Ekber KARABAĞ, SERPOL ZEHAP(İRAN), 15 Kasım (DHA) - Irak-İran sınırını vuran 7.3\'lük depremde İran\'da en az 432 kişi hayatını kaybetti, binlerce insan da yaralandı. En çok can kaybı ise 317 kişiyle Serpol Zehap ilçesinde yaşandı. Kirmanşah iline bağlı ilçede bazı köylerin tamamına yakını tahrip oldu. DHA İran temsilcisi Ekber Karabağ, Serpol Zehap ilçesinde nerdeyse tamamı yerle bir olmuş Kuik köyünde depremzedelerin zorlu yaşam mücadelesini ve üzüntülü durumunu yakından görüntüledi. Onlarca kişinin hayatını kaybettiği köyde, bazı depremzedeler ölen yakınları için Kürtçe ağıtlar yakıp, ağladı. Çadırların yetersiz olduğu köyde, depremzedeler ateş yakarak gecenin soğuğundan korunmaya çalıştı. Köyde enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken, sivil toplum kuruluşları ve duyarlı kişiler köye gelerek depremzedelere yiyecek ve ısınacak dağıttı.