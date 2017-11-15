T24 LogoT24 Logo
Dünya

(Görüntülü Haber) İranlı depremzedelerin zorlu gece yaşamı

Ekber KARABAĞ, SERPOL ZEHAP(İRAN), 15 Kasım (DHA) - Irak-İran sınırını vuran 7

15 Kasım 2017 12:16

Ekber KARABAĞ, SERPOL ZEHAP(İRAN), 15 Kasım (DHA) - Irak-İran sınırını vuran 7.3\'lük depremde İran\'da en az 432 kişi hayatını kaybetti, binlerce insan da yaralandı. En çok can kaybı ise 317 kişiyle Serpol Zehap ilçesinde yaşandı. Kirmanşah iline bağlı ilçede bazı köylerin tamamına yakını tahrip oldu. DHA İran temsilcisi Ekber Karabağ, Serpol Zehap ilçesinde nerdeyse tamamı yerle bir olmuş Kuik köyünde depremzedelerin zorlu yaşam mücadelesini ve üzüntülü durumunu yakından görüntüledi. Onlarca kişinin hayatını kaybettiği köyde, bazı depremzedeler ölen yakınları için Kürtçe ağıtlar yakıp, ağladı. Çadırların yetersiz olduğu köyde, depremzedeler ateş yakarak gecenin soğuğundan korunmaya çalıştı. Köyde enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken, sivil toplum kuruluşları ve duyarlı kişiler köye gelerek depremzedelere yiyecek ve ısınacak dağıttı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ekber KARABAĞ SERPOL ZEHAPİRANKasım DHAIrakİranEnSerpol ZehapKirmanşahDHAEkber Karabağ Serpol ZehapKuikOnlarcaKürtçeKöyde

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24