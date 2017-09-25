(Görüntülü Haber) İran'dan ikinci hamle: Sınır kapılarını Barzani'ye kapattı

Ekber Karabağ / Tahran, 25 Eylül (DHA)-Hava sahasını Irak Kürt Bölgesel Yönetimi\'ne kapatan İran, Bağdat yönetimin isteği doğrultusunda Kuzey Irak\'a olan kara sınır kapılarını da kapattığını açıkladı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, basın toplantısında yaptığı açıklamada, \"Irak hükümetinin isteği üzerine hem hava sahamızı, hem kara sınır kapılarımız IKBY\'ne kapattık. Bağdat\'la olan ilişkilerimizin boyutuna bakıldığında Irak\'tan gelen talep için gerekli adımları atmalıydık\" diye konuştu. İranlı Sözcü, kapıların kapatılmasıyla Kuzey Irak\'ta bulunan İran yurttaşlarının ülkeye nasıl geleceğine ilişkin soruya, \"Gerekli mekanizmalar düşünülmüştür, ilgili kurumlar tarafından bu konuda bilgilendirme yapılacak\" dedi. İranlı Sözcü, Tahran\'ın bundan sonra atacağı adımların referandum sonrası ve sonuçların belirlenmesinin ardından netleşeceğini ifade etti.