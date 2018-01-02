T24 LogoT24 Logo
Dünya

(Görüntülü Haber) İran’da göstericiler “İran Cumhuriyeti” istiyor

İstanbul, 2 Ocak (DHA) –  Sosyal medya sitelerinde paylaşılan videolarda İran’da göstericilerin "İran İslam Cumhuriyeti" değil "İran Cumhuriyeti" istediklerini bağırdıkları anlar görüntülendi

02 Ocak 2018 15:20

İstanbul, 2 Ocak (DHA) –  Sosyal medya sitelerinde paylaşılan videolarda İran’da göstericilerin \"İran İslam Cumhuriyeti\" değil \"İran Cumhuriyeti\" istediklerini bağırdıkları anlar görüntülendi.  

Why There Is No God (Neden Tanrı Yok?) adlı kitabın yazarı ve bir ateist olan Armin Navabi tarafından Twitter’da paylaşılan videolara göre göstericiler “reformcu” özelliğiyle iktidara gelen Hassan Rouhani liderdiğindeki reformcuları da muhafazakarlarla aynı kefeye koyuyor ve “Reformcular, muhafazakarlar, vaktiniz doldu” diye bağırıyor. Navabi ve birçok İranlı reformcuların sadece insanları susturmak için yalan reform vaatlerinde bulunduğuna inanmaya başladı.

Yine sosyal medyada paylaşılan bir videoda rejim muhafızlarından birinin söyleyeceği bir söz için göstericiler birbirlerini susturuyor ve muhafız, “Ben sizinle savaşmak için asker olmadım” diye göstericilere sesleniyor. Göstericiler de rejim muhafızına, “Gel bizim yanımızda dur, gel bizim yanımızda dur” diyerek destek çağrısı yapıyor.

İran’daki protestolarda başörtüsünü çıkartıp sallayan kadının görüntülendiği ve binlerce kez paylaşılan kısa video da Armin Navabi tarafından paylaşılmıştı. Bazı sosyal medya kullanıcıları yaptıkları yorumlarda, “Bu kadın gerçek bir kahraman”, “Yılın insanı 2017” ve “Harika bir cesaret” gibi ifadeler kullanarak kadının cesaretini takdir etmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ocak DHACumhuriyeti"There Is No God Neden Tanrı YokArmin NavabiTwitterdaHassan RouhaniNavabiYineGöstericilerBazı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24