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Dünya

(Görüntülü Haber) İran depreminde ölü sayısı artıyor

Ekber Karabağ / Serpol Zehap, 15 Kasım (DHA) - İran'da halk, 7

16 Kasım 2017 13:21

Ekber Karabağ / Serpol Zehap, 15 Kasım (DHA) - İran\'da halk, 7.3 büyüklüğündeki deprem sonucu ölen yakınlarının yasını tutarken, yaralı olarak hastanelerde tedavi edilen bazı depremzedeler yaşam mücadelesini kaybetmesiyle olayda ölen kişi sayısı 474\'ü üzerine çıktı. Depremin etkisini en şiddetli olarak gösterdiği Kirmanşah ilinde enkaz kaldırma ve arama kurtarma çalışmaları tamamlanırken, yaralı olarak hastanelere kaldırılan bazı kişiler hayatını kaybetti. İran\'ın İSNA haber ajansı, yetkililere dayandırdığı haberinde, depremde dokuz binin üzerinde kişinin yaralandığını, ölü sayısının ise, durumu ağır bazı yaralıların hayatını kaybetmesiyle, en az 474\'e yükseldiğini bildirdi. Özellikle ulaşımın zor olduğu bölgelerde, ölen bazı kişilerin yetkililere bildirilmeden toprağa verilmesi nedeniyle, ölü sayısının açıklanan rakamların üzerinde olmasından endişe ediliyor. (Fotoğraflı)

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