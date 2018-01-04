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(Görüntülü Haber) İran Başkonsolosluğu önünde polis müdahalesi: 15 gözaltı

Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL,(DHA)-İRAN'da yaşanan olayları protesto etmek isteyen bir grup, Cağaloğlu'nda bulunan İran Başkonsolosluğu önüne çelenk bırakıp, açıklama yapmak istedi

04 Ocak 2018 22:37

Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL,(DHA)-İRAN\'da yaşanan olayları protesto etmek isteyen bir grup, Cağaloğlu\'nda bulunan İran Başkonsolosluğu önüne çelenk bırakıp, açıklama yapmak istedi. Polis, gurubun açıklama yapmasına izin vermezken, buradan ay ayrılmayanlar gözaltına alındı.

Emekçi Hareket Partisi (EHP) üyesi bir grup, İran\'da yaşanan olayları protesto etmek için, 18.00\'de Cağaloğlu\'nda bulunan İran Başkonsolosluğu önünde toplandı. Polis, grubun burada açıklama yapmasına izin vermedi. Başkonsolosluk önünden uzaklaştırılan grup üyeleri, Ankara Caddesi\'nde dağılmamaları üzerine polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan 15 kişi Çevik Kuvvet otobüsüne bindirilerek, polis merkezine götürüldü.

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