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(Görüntülü Haber) Iraklı işçi, çalıştığı inşaatta ölü bulundu

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK’ta, 3 gündür kayıp olan 45 yaşındaki Iraklı Sabaah Hammad’ın cesedi, çalıştığı inşaatın asansör boşluğunda bulundu

21 Kasım 2017 00:37

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK’ta, 3 gündür kayıp olan 45 yaşındaki Iraklı Sabaah Hammad’ın cesedi, çalıştığı inşaatın asansör boşluğunda bulundu.

Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan PTT Zonguldak Başmüdürlüğü binasının inşaatında çalışan Sabaah Hammad, 3 gün önce ortadan kayboldu. Eşi ve 6 çocuyla birlikte 2 yıl önce Irak\'tan geldiği öğrenilen Hammad\'ın ailesi, polise kayıp başvurusu yaptı. Hammad\'ın cesedi, bugün akşam saatlerinde iş arkadaşları tarafından çalıştığı inşaatın asansör boşluğunda bulundu. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri tarafından asansör boşluğundan çıkarılan Hammad\'ın cesedi, Cumhuriyet Savcısı’nın yaptığı incelemeden sonra Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Hammad\'ın kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsi ile belirlenecek. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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