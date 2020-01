(Görüntülü Haber) Iraklı eşi tarafından kaçırılan oğlunu 6 aydır arıyor

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- AMASYA\'da 1.5 yıl önce tanışarak hayatını birleştirdiği Iraklı May Hasan Saeed Al-Kılıdar (30) tarafından 100 bin lira dolandırıldığını söyleyen Ferdi Bozdemir (36), \"Mahkeme oğlumun geçici velayetini bana verdi. Boşanma davası açtığım eşim 6 aydır çocuğumu benden kaçırıyor\" dedi.



Amasya merkezde 1.5 yıl önce karşılıklı oturdukları apartmanda komşuları tarafından tanıştırılan ve 4 ay sonra nişanlanan Iraklı May Hasan Saeed Al-Kılıdar ile Ferdi Bozdemir, 2016 yılının Nisan ayında evlendi. Bu evlilikten çiftin Ercenk adını verdikleri çocukları oldu. İddiaya göre, evlendikleri günün sabahında düğünlerinde biriken altın ve paraları kendi hesabına yatıran Al-Kılıdar, ilerleyen günlerde birikimlerini hesabına geçirmeye devam etti. Sürekli babaevine giderek eve geç gelen genç kadın ile eşi arasında sürekli tartışmalar başladı. Bozdemir\'in kent dışında olduğu bir gün kardeşleri, yeğenleri ve teyzesi ile eve gelen May Hasan Saeed Al-Kılıdar, ziynet eşyaları, para ve kendisine ait olmayan eşyaları götürmek istedi. Kayınvalide Gülendam Bozdemir (60) duruma engel olmak isteyince, gelinin aile fertleri tarafından dövüldü.



Bunun üzerine Gülendam Bozdemir olayı oğluna bildirdi. Eve gelen Ferdi Bozdemir, annesinin dövüldüğünü, ziynet eşyaları ve paraların alındığını görünce, polise başvurarak eşi ve ailesi hakkında şikâyetçi oldu, ayrıca boşanma davası açtı. Boşanma davası sonrası çocuğun velayeti mahkeme tarafından babaya verildi. Boşanma davasına katılmayan Al-Kılıdar, kararı öğrenince şu an 10 aylık olan oğlu Ercenk\'i de yanına alarak kayıplara karıştı.



Acılı baba Ferdi Bozdemir, velayeti kendisine verilen oğlunun bulunmasını ve kendisini aldatarak toplam 100 bin lirasını alan eşinin gerekli cezaya çarptırılmasını istiyor. Bozdemir, şunları söyledi:



\"Her şey başta iyiydi ama çocuk olduktan sonra çok değiştiler. Oğlumuzu benim aileme hiç vermedi, sevdirmedi. Çocuğumuz, kendi ailesinin elinde gezdi. Evlendikten sonra çocuğumuzu alıp çarşıdan hep geç saatlerde geldi. Sözümü dinlemedi. Bu nedenlerden dolayı tartışmaya başladık. Şehir dışında olduğum bir gün evdeki ziynet eşyalarımı, paralarımı ve kendi ait olmayan eşyaları alarak, annemi de darp ederek kaçtılar. Ben de bu durum karşısında boşanma davası açtım. Hâkim çocuğumuzun velayetini ara kararla bana verdi. Bir hafta sonra 2\'nci ve son duruşmamız var. Tahmin ediyorum ki büyük ihtimalle boşanacağız.\"



Kayınpederinin kendisini evlerine çağırarak anlaşmak istediğini anlatan Ferdi Bozdemir, \"Çocuğumu görebilmem için benden tapusu kendi üzerlerine olacak bir ev ve 100 bin lira para istiyorlar. \'Çocuğunu bu şartları yerine getirirsen görebilirsin. Yoksa bıyıkları uzadığında oğlunu görebilirsin\' diye şantaj yapmaktadırlar. Mahkeme oğlumun velayetini bana verdi. Boşanma davası açtığım eşim 6 aydır çocuğumu benden kaçırıyor. Çok mağdurum, yetkililerden bir an önce annesi tarafından kaçırılan ve saklanan çocuğumu bulmalarını istiyorum\" diye konuştu.