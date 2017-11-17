T24 LogoT24 Logo
Spor

(Görüntülü Haber) Iraklı engelli eskrimcinin ay-yıldız hayali

Nermin UÇTU -İlker KILIÇASLAN / MANİSA, (DHA) Irak Savaşı'nda evlerinin bahçesine düşen bomba nedeniyle hem babasını hem de bacaklarını kaybeden Iraklı engelli eskrimci Umeyme İsalihi, Türkiye Milli Takımı'na seçilip ay-yıldızlı formayı giymenin haya

17 Kasım 2017 19:08

Nermin UÇTU -İlker KILIÇASLAN / MANİSA, (DHA) Irak Savaşı\'nda evlerinin bahçesine düşen bomba nedeniyle hem babasını hem de bacaklarını kaybeden Iraklı engelli eskrimci Umeyme İsalihi, Türkiye Milli Takımı\'na seçilip ay-yıldızlı formayı giymenin hayaliyle yaşıyor. Bağdat\'ta 11 yaşındayken başına gelen acı olay sonrası eskrim sporuyla tanışan ve Irak Bedensel Engelliler Eskrim Milli Takımı\'na alınan 23 yaşındaki Umeyme, 45 gün önce ailesiyle birlikte yeni bir hayat kurmak için Türkiye\'ye göç etti. Manisa\'da yaşayan akrabalarının yanına 3 kardeşi ve annesiyle birlikte gelen Iraklı eskrimci ülkesinde aynı zamanda Çevre Mühendisliği Bölümü\'nde eğitim görüyordu. Türkiye\'de eskrimden kopmayan ve Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü\'nde spor yapan Umeyme İsalihi, \"Irak\'ta yaşam şartları kötü. Orada benim için bir şey yapmıyorlar. Türkiye\'de babamızdan kalan 1600 TL maaşla geçinmeye çalışıyoruz. Okulumu çok seviyordum ama eğitimimi yarım bırakmak zorunda kaldım. Bacaklarımda protez var. Irak\'ta milli takımdaydım, şimdi Türkiye\'yi temsil etmek istiyorum. Benim için en önemli şey eskrim, daha sonra üniversite. Türk vatandaşlığına geçerek Türk Milli Takımı\'na girmeyi çok istiyorum\" dedi. Antrenör İpek İrem Ülkü de Umeyme\'nin bu isteğini başaracağını söyledi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Nermin UÇTUKILIÇASLANMANİSA DHA Irak SavaşıIraklıUmeymeTürkiye Milli TakımıBağdatIrak Bedensel Engelliler Eskrim Milli TakımıTürkiyeManisaMühendisliği BölümüManisa Gençlik HizmetleriSporMüdürlüğüOrada

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24