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(Görüntülü Haber) Irak'ın Dikar ilinde çifte saldırı: 37 ölü, 80 yaralı

Ahmet Haşim Muhtaroğlu, Tuzhurmatu-Irak, 14 Eylül (DHA) - Irak'ın güneyinde bulunan Dikar il merkezi El Nasıriye kentinin batısında meydana gelen çifte saldırı sonucu 37 kişi hayatını kaybetti, 80 kişi de yaralandı

14 Eylül 2017 20:42

Ahmet Haşim Muhtaroğlu, Tuzhurmatu-Irak, 14 Eylül (DHA) - Irak\'ın güneyinde bulunan Dikar il merkezi El Nasıriye kentinin batısında meydana gelen çifte saldırı sonucu 37 kişi hayatını kaybetti, 80 kişi de yaralandı. Ölü ve yaralılar arasında İranlıların da bulunduğu bildirildi. Irak polisi, ilk saldırının kentin batısındaki otoyolda yer alan Fedek adlı lüks lokantanın 2 kamyonet ile gelen silahlı teröristler tarafından rastgele taranmasıyla düzenlendiğini; ikinci saldırının ise lokantanın ilerisinde bulunan kontrol noktasının bomba yüklü araçla hedef alınması şeklinde düzenlendiğini duyurdu. Olaydan sağ kurtulan bir görgü tanığı \'\'Lokanta önünde aracımın içinde ailemin lokantadan çıkmasını bekliyordum bir anda silahlı kişilerin içeri daldığını ve her yere rastgele ateş açtığını gördükten sonra lokantanın arkasındaki alana kaçtım ve polisin gelmesini bekledim ama ne yazık ki polis gelene kadar eşim ile çocuklarımı kaybettim\'\" diye konuştu.

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