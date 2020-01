(Görüntülü Haber) Irak Yüksek İnsan Hakları Komisyonu Türkmen Üyesi: Kuzey Irak’ta Anayasa ihlal ediliyor

İrfan Sapmaz / Bağdat, 12 Ekim (DHA) - Irak Parlamentosu bünyesinde kurulan 12 üyeli Yüksek İnsan Hakları Komisyonu’nun tek Türkmen üyesi Dr. Ali Ekrem, Kuzey Irak\'ta, Irak Anayasası’nın tamamı ile ihlal edildiğini ve Türkmenlerin durumunun son derece acınacak halde olduğunu ileri sürdü.



Irak Parlamentosu’nda kurulan ve ülkedeki tüm vilayetlerde resmi büroları bulunan Yüksek İnsan Hakları Komisyonu’nun 12 üyesinden birisi olan Eski Türkmen Milletvekili Dr. Ali Ekrem, DHA’nın sorularını yanıtladı. Hem ülke içinden, hem de ülke dışından ihlaller ile ilgili çok sayıda şikâyetin bulunduğunu belirten Ekrem, Komisyon olarak bu şikâyetleri mümkün olduğu değerlendirmeye çalıştıklarını ve uygun görülenlerin de mahkemelere taşındığını söyledi.



Irak\'ta İnsan hakları komisyonu olarak oldukça zor şartlar altında çalıştıklarına da dikkat çeken Ali Ekrem, bu çalışmalardan, genel koşullardan dolayı yeterli oranda verim alamadıklarından yakındı.



“Kuzey Irak’ta Anayasa ihlal ediliyor”



Bir Türkmen olarak Kuzey Irak ile yakından çalıştıklarını dile getiren Dr. Ali Ekrem, son dönemlerde referandum girişimleri ile Irak Anayasası’nın ihlal edildiğini savundu.



Konuşmasını, \"Bu konuda Parlamento olarak çok rahatsızız; ancak, maalesef merkezi hükümet de, Kuzey Irak\'ta son 14 yıldan bu yana meydana gelen birçok olay konusunda ciddi bir çalışma yapmadı veya yapamadı. İş buralara kadar çıkıp geldi\" diye sürdüren Dr. Ali Ekrem, Türkmenler olarak, Kürtler’in Kerkük\'ün tamamına sahip çıkmasının kabul edilmeyeceğini ve bu yönde de her anlamda mücadelelerinin devam edeceğini vurguladı.



Kendilerine, Kürt olmayan topluluklardan bu konuda sürekli olarak çok sayıda şikâyet geldiğini de dile getiren Dr. Ali Ekrem, bölgede tansiyonun da her geçen gün yükseldiğine dikkat çekti.



Merkezi hükümetin Bağdat yönetiminin Kuzey Irak\'ta acilen kontrolü ele alması ve gerekli her türlü gücü kullanarak anayasanın korunmasının şart olduğunu da ileri süren Ekrem, Referandum’da alınan sonuçları ve referandumun kendisini merkezi hükümetin reddettiğine de vurgu yaptı.



“Kerkük\'ten çok endişeliyiz”



Kerkük\'ten her gün gelen raporlar doğrultusunda her geçen gün endişelerinin arttığını da söyleyen Dr. Ali Ekrem, saldırıların sistematik olarak arttığın anlattı ve ekledi:



“İnsan Hakları Komisyonu olarak raporlar doğrultusunda merkezi hükümetin harekete geçmesi için her türlü baskılarımızı sürdürüyoruz. Bu konuda hükümet insanların hayat haklarının korunması için çalışmalarını sürdürüyor.\"



Başbakan Binali Yıldırım\'ın Bağdat gezisinin de gerek Türkmenler, gerekse merkezi hükümet tarafından çok yakından takip edildiğine de işaret eden DR. Ali Ekrem, Türkmenler olarak Ankara\'nın özellikle Mesud Barzani yönetimine karşı ciddi tedbirlerin hayata geçirilmesi beklentisi içerisinde olduklarını ekledi. (Fotoğraflı)