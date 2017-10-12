(Görüntülü Haber) Irak ordusundan 3 bin kişilik birlik Kerkük sınırında (2)

İrfan Sapmaz / Kerkük, 12 Ekim (DHA) - Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi\'ndeki (IKYB) referandum sonrasında, Irak Ordusu\'ndan 3 bin kişilik bir birlik Kerkük sınırına yerleşti.





Irak birliğinin Kerkük\'e yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta konuşlandığı gözlenirken, kent çevresinde de yoğun bir hareketlilik yaşanıyor.





Kerkük’te bulunan DHA muhabiri İrfan Sapmaz Haşdi Şabi Ordusu’nun 16. Tugay komutanı ile gerçekleştirdiği Nebil İsa ile bir görüşme gerçekleştirdi. Buna göre 16. tugayı komutanı Kerkük ve Musul’da durumun gergin olduğunu bildirdi ve Irak ordusuyla birlikte olası bir operasyonda hazır beklediklerini söyledi.



Bölgeye askeri bir operasyon yapacağı haberi bölgedeki tansiyonu daha da yükseltti.





Dün Genel Kurmay Osman En Ganimi ile görüşen DHA ekibi görüşme sırasında Kerkük ve Musul’da tansiyonun yüksek olduğunu, olası bir peşmerge saldırısı durumunda Irak Parlamentosundan Başbakan İbadi’den emir bekledikleri söyledi.





Kerkük’e 15 km uzaklıktaki Tazehurma bölgesinde Haşdi Şabi ordusunun 16. Tugayı bulunuyor. Tugayda bulunan askerlerden biri DHA mikrofonlarına şunları söyledi:





“Kerkük’te emniyet bizim elimizde Türkmenlerin elinde. Burasını peşmergeye vermeyeceğiz. Kerkük Türkmen’di hep Türkmen kalacak. Kerkük’ü olsun Musul’u olsun Türkmen’dir Türkmen kalacağız. Canımızı versek bile Kerkük’ü vermeyiz. Türkmenler zulüm çekiyor burada ama biz burayı bırakmayacağız.”





Ayrıca bölgede sıcak gelişmeler de oluyor. Buna göre dün gece Kerkük’te bir eve bombalı saldırı düzenlendi. Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmadı, maddi hasar meydana geldi. Ondan bir gün önce de Irak Türk Cephesi il binasına bombalı saldırı düzenlendi. Ülkeyi, yöneten Irak hükümeti Dava partisinin de il binasına bir saldırı düzenlendi. Özellikle son 48 saate kadar Kerkük ve Musul’a bir operasyon düzenleneceği haberi tansiyonu yükseltirken, bölgede bulunan yağmacı gruplar işyerlerini ve evleri yağmalamak için bekledikleri bildiriliyor.





IKYB de, Irak hükümetinin saldırı hazırlığı yaptığı yönündeki istihbarat bilgileri üzerine harekete geçti. Peşmerge güçleri, sabah saatlerinde güvenlik amacıyla, Hazır bölgesinde, Duhok ve Erbil’den Musul’a giden 2 ana yolu kapattı.







Bağdat ve Musul yönlerinden Kerkük\'e uzanan ana yollar, ağır makinalı silahlar ile donatılmış \"kontrol noktaları\" bulunuyor. Bu kontrol noktalarından bazıları yalnızca Peşmerge kontrolündeyken, bazıları ise Haşdi Şabi ordusunun Türkmen ve Peşmerge güçlerinin ortak kontrolünde bulunuyor.