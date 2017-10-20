(Görüntülü Haber) Irak ordusu, Altınköprü'yü ele geçirdi (3)

Felat BOZARSLAN/ERBİL, (DHA) - HAŞDİ Şabi ile peşmerge arasında, Pirde bölgesinde çıkan çatışmadan sonra Irak ordusunun, Kerkük- Erbil yolunda bulunan Altınköprü kasabasının denetimini ele geçirdiği belirtildi. Irak ordusunun Haşdi Şabi ve federal polisle birlikte 2014 yılından beri peşmergenin denetimindeki tartışmalı bölgelere başlattığı operasyonun gerginliği devam ediyor. Irak ordusu ve Haşdi Şabi ile peşmerge arasında, bugün sabah saatlerinde, Erbil\'e 50 kilometre uzaklıkta bulunan Pirde bölgesinde çatışma çıktı. Şiddetli çatışmadan sonra aynı bölgede bulunan Kerkük\'ün Altınköprü İlçesi\'nin denetiminin Irak ordusuna geçtiği belirtildi. Kerkük-Erbil kara yolunda Irak ordusuyla peşmerge güçlerinin bekleyişi devam ederken, zaman zaman çatışmaların yaşandığı da öğrenildi. Çatışmada, Irak ordusuyla Haşdi Şabi\'nin havan ve top atışları yaptığı, peşmergenin de buna karşılık katyuşa füzeleri kullandığı görüldü.