(Görüntülü Haber) Irak ordusu, Altınköprü'yü ele geçirdi
İrfan Sapmaz, Irak, (DHA)- IRAK Ordusunun Haşdi Şabi güçleri ile Peşgerme'nin Kerkük-Erbil yolu arasındaki Altınköprü'de çatışmaları devam ediyor
20 Ekim 2017 18:48
İrfan Sapmaz, Irak, (DHA)- IRAK Ordusunun Haşdi Şabi güçleri ile Peşgerme\'nin Kerkük-Erbil yolu arasındaki Altınköprü\'de çatışmaları devam ediyor. Haşdi Şabi güçlerinin Altınköprü\'ye ilerleyişi DHA tarafından görüntülendi.
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