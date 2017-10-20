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Dünya

(Görüntülü Haber) Irak ordusu, Altınköprü'yü ele geçirdi

İrfan Sapmaz, Irak, (DHA)- IRAK Ordusunun Haşdi Şabi güçleri ile Peşgerme'nin Kerkük-Erbil yolu arasındaki Altınköprü'de çatışmaları devam ediyor

20 Ekim 2017 18:48

İrfan Sapmaz, Irak, (DHA)- IRAK Ordusunun Haşdi Şabi güçleri ile Peşgerme\'nin Kerkük-Erbil yolu arasındaki Altınköprü\'de çatışmaları devam ediyor. Haşdi Şabi güçlerinin Altınköprü\'ye ilerleyişi DHA tarafından görüntülendi.

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