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(Görüntülü Haber) İpsala Sınır Kapısı'nda 15 kilo esrar ve 5 kilo eroin ele geçirildi

Ünsal YÜCEL/İPSALA (Edirne), (DHA)- EDİRNE'de, İpsala Sınır Kapısı'nda iki otomobilde yapılan, narkotik dedektör köpekler 'Amper' ve 'Nixe'nin de kullanıldığı aramalarda, 15 kilo esrar ve 5 kilo eroin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı

14 Şubat 2018 15:35

Ünsal YÜCEL/İPSALA (Edirne), (DHA)- EDİRNE\'de, İpsala Sınır Kapısı\'nda iki otomobilde yapılan, narkotik dedektör köpekler \'Amper\' ve \'Nixe\'nin de kullanıldığı aramalarda, 15 kilo esrar ve 5 kilo eroin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı. İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince İpsala Sınır Kapısı\'na gelen I.D. yönetimindeki Makedonya plakalı otomobil, şüphe üzerine X- Ray taramasından geçirildi. Şüpheli yoğunluk görülen 4 nokta işaretlendi ve araç detaylı arama için hangara çekildi. Narkotik dedektör köpeği \'Amper\' ön ve arka koltuklar ile sol arka çamurluğa aşırı tepki verdi. Koltukların altında ve çamurluğun üstünde bulunan boşluklara gizlenmiş değeri 450 bin lira olduğu belirtilen 15 kilo esrar ele geçirildi. Araç sürücüsü Makedonyalı I.D. gözaltına alındı. ARACIN ALTINDAN EROİN ÇIKTI Arnavutluk plakalı otomobilde ise narkotik dedektör köpeği \'Nixe\' ile arama yapıldı. Nixe aracın altına aşırı tepki verdi. Ön kısmında bulunan döşeme söküldüğünde normalde araçta olmaması gereken bir kapak olduğu fark edildi. Kapağın altında 9 paket içerisinde değeri 950 bin lira olduğu belirtilen 5 kilo eroin ele geçirildi. Araç sürücüsü Arnavut A.H. gözaltına alındı.

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