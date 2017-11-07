(Görüntülü Haber) İple boğamayınca bıçakla boğazını keserek öldüren şüpheliler adliyeye sevk edildi

Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA) AVCILAR\'da bir otomobilin arka koltuğunda boğazı kesilerek öldürülmüş olarak bulunan Ahmat Alghanımeh (45) cinayetiyle ilgili gözaltına biri eşi olan 3 kişi adliyeye sevk edildi. Olayı gerçekleştiren iki erkek şüphelinin poliste verdiği ifadelerinde suçlarını itiraf ettikleri öğrenildi. Gözaltındaki Ahmat Alghanımeh\'in eşinin ise şüphelilerden Ahmet S. ile ilişkisini olduğunu kabul ettiği ancak cinayeti bilmediğini söylediği öğrenildi. OTOMOBİLİN ARKA KOLTUĞUNDA BOĞAZI KESİLMİŞ CESEDİ BULUNMUŞTU Avcılar, Ambarlı Mahallesi, Mezarlık Sokakta 3 Kasım 2017 tarihinde meydana gelen olayda otomobilin içinde erkek cesedi bulunmuştu. Yapılan araştırmada aracın arka koltuğundaki cesedin boğazının kesilerek öldürüldüğü ayrıca öncesinde iple boğulmaya çalışıldığı tespit edilmişti. Polis olayla ilgili yaptığı soruşturmada ölen Ahmat Alghanımeh\'in işlettiği bakkal dükkanın güvenlik kameralarını incelediğinde cinayeti çözmüştü. Kamera görüntülerinde şüphelilerden Ahmet S.\'nin ölen kişinin bakkalı kapattığı sırada aracına gizlice bindiği, yanında çalışan çırak arkadaşı Tarek M.\'yle birlikte cinayeti işledikleri tespit edilmişti. BİRİ TUTMUŞ DİĞERİ BOĞMUŞ VE KESMİŞ Polis, iki şüpheliyle beraber, Ahmet S. ile ilişkisi olduğunu belirlendiği ölen kişinin eşi Mona A.\'yı da yakalanmıştı.Şüphelilerin sorgusu Asayiş Şube Müdürlüğünde yapıldı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili yaptıkları soruşturmada Ahmet S.\'nin eşiyle ilişkisi olduğu Ahmat Alghanımeh\'i öldürmeyi planladığı, olay günü çırak olan arkadaşına telefon ederek dükkanın kapanma saatini öğrendiği tespit edildi. Olay gecesi dükkanın çevresine geleyerek beklemeye başlayan Ahmet S.\'nin gizlice maktülün aracına bindiği, daha sonra Ahmat Alghanımeh\'in şoför koltuğuna oturmasıyla arka koltuktan uzanarak onu iple boğmaya çalıştığı tespit edildi. Bu sırada çırak Tarek M.\'nin de patronu Ahmat Alghanımeh\'in ellerini tuttuğu öğrenildi. KAZA YAPINCA CESEDİ OTOMOBİLDE BIRAKARAK KAÇMIŞLAR Şüphelilerin Ahmat Alghanımeh\'in öldüğünü sanarak aracı hareket ettirdikleri ancak bu sırada kımıldayınca ölmediğini anlayıp bu kez boğazını bıçakla keserek öldürdükleri ortaya çıktı. Daha sonra cesedi mezarlığa doğru götürmek isteyen şüphelilerin araçla refuje çarparak kaza yaptıkları bunun üzerine paniğe kapılarak aracı terk ederek olay yerinden kaçtıkları tespit edildi. KIZI İLİŞKİYİ DOĞRULADI Öte yandan gözaltındaki Mona A.\'nın poliste verdiği ifadesinde cinayetle bir ilgisinin bulunmadığını söyleyerek sadece şüphelilerden Ahmet S. ile ilişkisi olduğunu kabul ettiği belirtildi. Bu sırada Mona A.\'nın 17 yaşındaki kızının da ifadesinde bu ilişkiyi doğruladığı öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.