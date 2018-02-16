(Görüntülü Haber) İp cambazı değil, minare ustası

Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR\'in Burhaniye ilçesinde, 57 yıldır cami minarelerinin tamir ve bakım işini yapan Hasan Yalçın (70), yaşının ilerlemesine rağmen çok sevdiği mesleğini bırakamıyor. Burhaniye ilçesinde evli ve 3 çocuk babası Hasan Yalçın, 57 yıldır camilerin minaresini boyayıp, tamir ediyor. Pek çok insanın yükseklik korkusu yüzünden içindeki merdivenlerinden bile çıkmaya korktuğu minareleri tamir eden ve bakımını yapan Hasan Yalçın, işini severek yaptığını söyledi. 25 metre uzunluğundaki Taylıeli Mahallesi\'ndeki caminin minaresine paratoner takan usta Hasan Yalçın\'a, minarelerdeki tamir ve bakım işlerinde eşi Selma Yalçın da yardımcı oluyor. İl, ilçe, belde ve köy köy dolaşarak, cami minarelerinin tamir ve bakım işini yaptığını belirten Hasan Yalçın, \"13 yaşından bu yana bu işi yapıyorum. Yaşımız ilerledi. Artık bu işin sonuna geldik. Eskisi gibi rahatsızlığımdan dolayı çok sık yapamıyorum. Bu şekilde idare ederek, geçimimiz sağlıyoruz. Bugün de bir camimizin minaresine paratoner taktık. Müftülüğün ufak tefek işlerini yapmaya devam ediyoruz\" dedi. Eşi Hasan Yalçın\'a 10 yıldır cami minarelerinin tamir ve bakım işlerinde yardımcı olan Sema Yalçın ise \"Bu iş bizim ekmek kapımız. Bugün de Taylıeli Mahallesi\'ndeki caminin minaresine paratoner taktık. Eşime yardımcı ve destek olmaya çalışıyorum\" diye konuştu.