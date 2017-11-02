(Görüntülü Haber) İntihar için çıktı, unutunca aşağıda olup biteni izledi

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,(DHA)ANTALYA\'da yaşlılığa bağlı çeşitli hastalıkları bulunan 84 yaşındaki Ramazan Dik, komşusuna intihar edeceğini söyledikten sonra 3\'üncü kat balkonuna çıktı. Komşunun ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Balkona neden çıktığını unutan Dik, aşağıda olup biteni izledi. Olay, saat 16.00 sıralarında Kepez İlçesi Namık Kemal Bulvarı üzerinde bulunan 7 katlı bir binanın 3\'üncü katında meydana geldi. Yakınlarının bir yere gitmesi üzerine evde tek başına kalan Ramazan Dik, karşı balkonda bulanan komşusuna, \"Kendimi buradan atıp, intihar edeceğim\" dedi. Dik\'in kendini atmasından korkan komşusu, durumu polis itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese kısa sürede çok sayıda ekip sevk edildi. Belirtilen adrese gelen ekipler, yaşlı adamın atlamasına karşı önlem alırken, Dik ise balkondan olup biteni izledi. Bu arada gelen yakınlarıyla birlikte eve giren polis, Ramazan Dik\'i balkondan alıp oturma odasına götürdü. Dik\'in yaşlılığa bağlı çeşitli hastalıklar yüzünden unutma problemi olduğu ortaya çıktı. Polis tutanak tutup olay yerinden ayrıldı.