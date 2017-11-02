T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) İntihar için çıktı, unutunca aşağıda olup biteni izledi

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,(DHA)ANTALYA'da yaşlılığa bağlı çeşitli hastalıkları bulunan 84 yaşındaki Ramazan Dik, komşusuna intihar edeceğini söyledikten sonra 3'üncü kat balkonuna çıktı

02 Kasım 2017 20:44

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,(DHA)ANTALYA\'da yaşlılığa bağlı çeşitli hastalıkları bulunan 84 yaşındaki Ramazan Dik, komşusuna intihar edeceğini söyledikten sonra 3\'üncü kat balkonuna çıktı. Komşunun ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Balkona neden çıktığını unutan Dik, aşağıda olup biteni izledi. Olay, saat 16.00 sıralarında Kepez İlçesi Namık Kemal Bulvarı üzerinde bulunan 7 katlı bir binanın 3\'üncü katında meydana geldi. Yakınlarının bir yere gitmesi üzerine evde tek başına kalan Ramazan Dik, karşı balkonda bulanan komşusuna, \"Kendimi buradan atıp, intihar edeceğim\" dedi. Dik\'in kendini atmasından korkan komşusu, durumu polis itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese kısa sürede çok sayıda ekip sevk edildi. Belirtilen adrese gelen ekipler, yaşlı adamın atlamasına karşı önlem alırken, Dik ise balkondan olup biteni izledi. Bu arada gelen yakınlarıyla birlikte eve giren polis, Ramazan Dik\'i balkondan alıp oturma odasına götürdü. Dik\'in yaşlılığa bağlı çeşitli hastalıklar yüzünden unutma problemi olduğu ortaya çıktı. Polis tutanak tutup olay yerinden ayrıldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Bülent TATOĞULLARIANTALYADHAANTALYARamazan DikKomşununBalkonaDikOlayKepezNamık Kemal BulvarıYakınlarınınBelirtilenBuPolis

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AFAD Elazığ depremi için nakdi yardım kampanyası başlattı...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24