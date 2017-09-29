T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) İntihar girişimini, Ak Parti Milletvekili önledi

BURSA, (DHA)- BURSA'DA  Setbaşı Köprüsü’nün korkuluklarına çıkarak intihar girişimde bulunan 35 yaşındaki Berker F

29 Eylül 2017 20:39

BURSA, (DHA)- BURSA\'DA  Setbaşı Köprüsü’nün korkuluklarına çıkarak intihar girişimde bulunan 35 yaşındaki Berker F.\'yi, AK Parti Bursa Milletvekili Bennur Karaburun kararından vaz geçirdi.

Bursa Merkez Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinin sınırlarını oluşturan Gökdere üzerindeki Setbaşı Köprüsü\'nün korkuluklarına çıkan Berker F. intihar girişiminde bulundu. Bu sırada evine gitmekte olan AK Parti Bursa Milletvekili Bennur Karaburun, aracından Berker F.\'yi gördü ve kna etmek için yanına gitti. Bunalıma girdiğini ifade eden Berker F., \"Annem, babam olmadığı için yaşamak istemiyorum. Benim evim bile yok. Sokaklarda kalıyorum. Ama polisler de yanlış anlıyor. Allah var. Allah hepimizin yardımcısı olsun” dedi.

Tekerlekli sandalyesi ile Berker F.\'nin yanına iyice yaklaşan ve kısa sürede onu ikna eden AK Parti Bursa Milletvekili Bennur Karaburun, “Bazen insanlar psikolojik bunalıma giriyorlar. Ben de buradan arabamla geçiyordum. Görünce dayanamadım. Biraz kendisi ile konuştuk. Devlet olarak üzerimize ne düşerse yapacağız, kendisine destek olacağız” ifadelerini kullandı.
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

BURSA DHA BURSA Setbaşı KöprüsününBerkerAK Parti Bursa Milletvekili Bennur KaraburunBursa Merkez OsmangaziYıldırımGökdereSetbaşı KöprüsüBuBenimSokaklardaAmaAllahTekerlekliBenGörünceBirazDevlet

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24