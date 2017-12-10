(Görüntülü Haber) İntihar etmek için çıktığı elektrik direğinde akıma kapılıp öldü

Erol POLAT/GEBZE (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Gebze ilçesinde intihar etmek için elektrik direğine çıkan kişi, akıma kapılarak düştüğü yerde öldü.



Olay, Gebze İstasyon Mahallesi Şehit Gökhan Hüseyinoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. İntihar etmek için elektrik direğine çıkan kimliği belirsiz kişi, iddiaya göre çocuklarını görmek istediğini söyledi. Yüksek gerilim hattına dokunan kişi akıma kapılarak direkten düştü. Olay yerinde bulunan 112 Acil ekibi yaralanan kişiyi Darıca Farabi Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Ağır yaralanan kişi, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını kaybetti.



Elektrik direğine çıkan kişinin akıma kapılma anı çevrede bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.