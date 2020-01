(Görüntülü Haber) İnternet fenomeni vatandaş DHA'ya konuştu

Ramazan ÇETİN - Deniz TOKAT DENİZLİ, (DHA) ANTALYA\'nın Manavgat İlçesi\'nde yerel bir televizyona verdiği röportajla sosyal medyada Çifte Diplomalı Manyak ismiyle fenomen haline gelen Denizlili evli iki çocuk babası 54 yaşındaki Yaşar Kayrakçı\'yı DHA buldu. Denizli\'de DHA\'ya konuşan Kayrakçı, fenomen olmasıyla ilgili insanların dürüstlüğe, dobralığa susadığını belirterek, Ben herkesten farklı düşünüyorum. Farklı analiz ediyorum, beynimi yoruyorum. Manyaklık buradan geliyor. İnsanlar mertçe her şeyi ortaya koyan, bağırsaktan konuşmayan, ciğerden konuşan kişiler istiyor. Beni anlayanlara helal olsun dedi. Denizli\'de bir süre market sahibi olan ancak daha sonra iflas eden Yaşar Kayrakçı, Çal lisesinden mezun olduktan sonra Kara Harp Okulu\'nu kazandı. Kara Harp Okulu\'na giden ancak 45 gün sonra bırakan Kayrakçı, öğretmen olmak istediği için 1983-1987 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi Yüksekokulu ve Eğitim Fakültesi Pedegojik Formasyon Öğretmenlik Bülümlerini gece ve gündüz ayrı ayrı okuyarak bitirip, çifte diploma sahibi oldu. Daha sonra İstanbul Üniversitesi\'nde yüksek lisans yaparken futbol hakimliği de yapan Kayrakçı, Erman Toroğlu\'nun yan hakemliğini de yaptı. Ardahan Devlet Hastanesi\'ne müdür olarak atanan Kayrakçı, 10 ay görev yaptıktan sonra bırakıp, Denizli\'ye dönerek tıbbi mümessillik yaptı. 1992 yılında siyasi bir partinin il kurucu olan Kayrakçı, aynı partiden ilçe belediye başkan adayı oldu ancak seçimlerde kazanamadı. 1997 yılında Beyağaç İlçesi\'ne öğretmen olarak atanan Kayrakçı, 3 ay öğretmenlik yaptıktan sonra mümessirliğe geri döndü. Bir süre baba mesleği olan market işleten Kayrakçı, ardından medikal işine girdi. Sonra tekrar kendi marketini açan ve iflas eden Kayrakçı, sırasıyla İngilizcesi çok iyi olduğu için Marmaris\'te bir otelde 4 yıl resepsiyonist, 1 ay akaryakıt istasyonunda pompacı ve mermer ocağında bekçi olarak çalıştı. Ardından Özel Sağlık Kolejlerinin açılmasıyla Gaziantep\'e giden ve bir okulda öğretmenlik yapan Kayrakçı, daha sonra Denizli\'ye dönüp, özel bir okulda müdürlük yaptı. 2.5 yıl önce emekli olan Kayrakçı, şimdi kendi düşüncelerini yazdığı Çifte Diplomalı Manyak ismini verdiği kitabının tanıtımını yapıyor. Verdiği röportajın ardından sosyal medyada fenomen haline gelmesiyle ilgili konuşan Yaşar Kayrakçı, Benim hayatım roman değil de, hikaye enteresan bir hikayem var. Tek oğul olarak doğmuşum anam babam beni sonradan benim gibi bir manyağı ortaya çıkarmışlar. 4 ablam var. Her seferinde oğlan olsun istemişler ama benden öncekiler hep ölmüş. Ben doğunca doktor benim adamı yaşan olarak vermiş. Üniversiteye giderken, beni 500 kişi uğurladı, Kenan Evren gibi general olacak diye, ama ben öğretmenlik istiyordum. İki fakülteyi aynı anda okudum, iki diploma zarar vermez diye, çeşitli işlerde çalıştım dedi. Kendisine Çifte Diplomalı Manyak ismini her konuda farklı düşündüğü için verdiği söyleyen Kayrakçı, ?Her konuyu farklı analiz ediyorum, beynimi yoruyorum. 4 kez Kuran Kerim okudum, Tevratı, İncili okudum. 2 fakülte bitirdim, 3 kez seçime girdim kazanamadım, benim gibi adamı seçerler mi, seçmezler. Manyaklık buradan geliyor. Hayatım bu benim spontene konuşuyorum, dürüstlük bitmiş, erdemlik bitmiş, dürüst adam kalmamış, insanlar dürüstlüğe, dobralığa susamış. Benim sosyal medyada çok izlenmemin nedeni bu bence benim analizim bu. İnsanlar mertçe her şeyi ortaya koyan, bağırsaktan konuşmayan, ciğerden konuşan adam istiyor. İnsanlar bu yüzden beni beğendi. Sosyal medyada fenomen olmak ne demek, ben adamım men değilim. Beni anlayanlara helal olsun dedi. Çifte Diplomalı Manyak kitabını 2014 yılında yazdığını belirten Kayrakçı, ?Kitabı bastıracak para yok emekli maaşıyla ve sosyal medyadan bastıracak parayı bulup, çıkarttım. Kimse almadı bende bedava dağıttım. İnsanlar yine okumadı.Kitap, beni, bizi, doğallığı, yaşadığım hayatı, neden geri kaldığımızı anlatıyor diye konuştu.