(Görüntülü Haber) ‘İnsanlığın Gerçek Dostları' ödüllendirildi

İSTANBUL, (DHA)- Türkiye Sigarayla Savaş Derneği (TSDD) tarafından her yıl düzenlenen \'İnsanlığın Gerçek Dostları\' ödül töreni bu yıl 19\'uncu kez gerçekleştirildi. Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda gerçekleşen törende, sigarayla savaşta mücadele veren kişi ve kurumlara verilen ödüller bu yıl da sahiplerini buldu. Eski AB Bakanı Egemen Bağış\'ın da katıldığı ödül töreninde \'Bana Dumansız Hayatı Anlat\' isimli fotoğraf yarışmasının kazananları ödüllerini eski bakan Egemen Bağış ve TSDD Başkanı Dr. Mustafa Aydın\'ın elinden aldı. Gecede TSDD Yönetim Kurulu Üyesi de olan sanatçı Zeliha Sunal sahne aldı ve şarkılarını seslendirdi. TSDD Başkanı Dr. Mustafa Aydın sigara yasakları ile ilgili çıkan kanunların sigara kullanımının azaltılmasında çok etkili olduğunu belirtti ve şunları söyledi: \"Yıllar içerisinde sigara kartellerinin, sigara kanalıyla girdi sağlayan kuruluşların yoğun çabaları oldu.Yapay kapalı mekanlar oluşturarak kafelerde, gazinolarda, restoranlarda hatta beş yıldızlı otellerin lobilerinde bile maalesef sigara içilmeye devam ediliyor. Bunun en büyük nedeni yeterince denetim yapılamıyor oluşu. Daha önce özellikle kolluk kuvvetlerinin yapmış olduğu denetimler sonucunda ciddi cezalar kesiliyordu ve caydırıcılığı vardı. Fakat son dönemlerde bu denetimler azaldı. Denetim azalınca mekan sahipleri tarafından insanların kendi mekanlarında sigara içebilmeleri için bir takım fırsatlar tanınıyor. Bu çok acı. Bunun için tekrardan tütün ve tütün mamullerini, yasaklanmış bölgelerde kullanan insanlara müeyyidelerin hızlı bir şekilde devreye girmesi lazım. Bunun için de biz buradan siyasilere, kanun yapıcılara acilen sigara müfettişliğinin çıkarılmasını rica ediyoruz.\" “TEMEL MAKSADIMIZ KAMUOYUNUN DİKKATİNİ SİGARAYA ÇEKMEKTİR” Her yıl mayıs ayında \'İnsanlığın Gerçek Dostları\' adında ödül töreni gerçekleştirdiklerini söyleyen Dr. Aydın, temel maksatlarının kamuoyunun dikkatini sigaraya çekmek olduğunu söyledi. Aydın, \"Hem maddi hem manevi olarak insanlara ne kadar zarara mal olduğunu tekrar hatırlatmak için yapılan bir ödül töreni. Yıl içerisinde sigara ile mücadelede en çok çalışan, en çok emek veren siyasetçileri, özel sektörü, basını, sanatçıları ve farklı kuruluşları ödüllendirmek. 7 kategoride bu şekilde ödül verirken, 7 insana da özel teşekkür ödülü veriyoruz. Temel maksadımız, kamuoyunun dikkatini sigaraya çekmektir\" dedi. “SİGARANIN ETKİSİ FETÖ İLE AYNI” Eski AB Bakanı Egemen Bağış, yaptığı konuşmada sigaranın insanlığa kurulmuş bir tuzak olduğuna dikkat çekerek, sigaranın insanlar üzerindeki etkisini Fetullahçı Terör Örgütü\'nün (FETÖ) etkisine benzetti ve şunları söyledi: “Sigara içtiği için kimse dertten kurtulmuyor. İnsanlarda öyle bir intiba yaratılmış ki sigara içmek sanki yetişkin olmanın bir ön koşuluymuş gibi bir hava var. 15 Temmuz hain darbe kalkışmasından bu yana hep birbirimize soruyoruz, \'Nasıl olur da bu ülkede o kadar yıl eğitim almış, profesör olmuş, vali olmuş, general olmuş, milletvekili olmuş, çok başarılı olmuş iş adamı insanlar ilkokul mezunu bir şarlatan tarafından beyinleri yıkanabilir ve onun güdümüne girebilirler?\' Bu soruya şu cevabı alıyoruz. Hiçbiri general olduktan sonra, vali olduktan sonra, milyoner olduktan sonra o şarlatanın güdümüne girmemiş. Bunların çoğu küçücük çocuklarken alınmış, beyinleri yıkanmış ve hayatta yükselirken de kendi başarılarından, kendi çabalarından dolayı değil sadece mahareti sayesinde bir yere gelmiş intibasına kapılmışlar. Aslında bakarsanız sigaranın insanlar üzerindeki etkisiyle, FETÖ terör örgütünün etkisi birebir aynıdır” diye konuştu. İŞTE “İNSANLIĞIN GERÇEK DOSTLARI” Derneğin 2018 yılı için belirlediği “İnsanlığın Gerçek Dostları” Ödülleri ise şu isimlere gitti: İstanbul Valisi Vasip Şahin, sigaraya karşı kararlı tutumu nedeniyle ödüllendirilirken, ödülü Vali Yardımcısı Mehmet Ali Ulutaş aldı. İlçe sınırları içinde sigaraya karşı yürüttüğü kapsamlı mücadele nedeniyle ödüle değer bulunan Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’in ödülünü Önder Kırmır alırken, sigarayı bırakan personeline fazladan yıllık izin veren ve sponsor olduğu etkinliklerde sigara içilmesine izin vermeyen Johnson & Johnson Genel Müdürü Murat Mutlu da ödüle layık görüldü. Sigaranın akciğer kanserine etkisi konulu tez çalışmasıyla ödül alan İrem Büyük’ten başka, sigara içilen mekanlarda sahne almayı reddeden sanatçı Emrah Erdoğan da “İnsanlığın Gerçek Dostları” ödülünün sahibi oldu. TSSD ÖZEL ÖDÜLÜ SİNCAP KARAMEL İÇİN VERİLDİ TSSD Özel Ödülü ise, ampute edilen sincap Karamel için gösterdiği çabayla tüm dünyada ses getiren bilgisayar mühendisi Tayfun Demir’e layık görüldü. ÇEVKO Vakfı Başkanı Yaşar Atilla, Programı sunucusu Dr. Halit Yerebakan, verdiği sigara karşıtı seminerlerle bilinen TSSD İcra Kurulu Üyesi Gözde Özdemir ve TSSD Konya Şube Başkanı Kadir Dikici de teşekkür ödüllerine layık görüldü. Gecede ayrıca, Türkiye Sigarayla Savaş Derneği ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle düzenlenen “Bana Dumansız Hayatı Anlat” adlı fotoğraf yarışmasını ödülleri de sahiplerine takdim edildi. Yarışmada “Gözlerim Kapalı Dumansız Hayatı İzliyorum” adlı fotoğrafıyla Tekirdağ Hacı Fahri Zümbül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Ayşe Akkoyun birincilik, Bursa Dayı Karacabey Anadolu Lisesi öğrencisi Tuğba Sena Ilgan ikincilik, “Kendini Durdur” adlı fotoğrafıyla İzmir Özel Kent Koleji öğrencisi Nazımcan Yenal ise üçüncülük ödülüne layık görüldü. Gecede, İstanbul Aydın Üniversitesi Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Programı 2.sınıf öğrencilerinin mezuniyet projesi olarak hazırladıkları “Pop Art Make-up” adlı çalışma da takdim edildi. “Çizgilerin ve renklerin karmaşa içinde uyumu” temasını taşıyan çalışmada 60 öğrenci yer aldı. Gece, İstanbul Aydın Üniversitesi Anadolu Bil Meslek Yüksek Okulu Moda Tasarım Programı tarafından hazırlanan \"Bursa Dünya\'ya Miras\" adlı defileyle son buldu. (FOTOĞRAF-GÖRÜNTÜ)