(Görüntülü Haber) İnsan sesine en yakın enstrüman, 'Ney'

Mehmet Kayhan YILDIZ KONYA (DHA) MEVLANA\'nın Mesnevi adlı eserinde bahsedilen ve Mevlevilikte en önemli enstrüman olan \'Ney\', uzmanlar tarafından organik yapısı nedeniyle insan sesine en yakın müzik aleti olarak nitelendiriliyor. Konya?da 25 yıldır ney imalatı yapan Sedat Odabaşı, insan sesine en yakın enstrümanın ney olduğunu, bu yüzden de tercih sebepleri arasında yer aldığını söyledi. Ney üflemenin oldukça kolay olduğunu belirten Odabaşı, ??Bütün mesele çok istemekte yatıyor. İstenilirse ve azmedilirse yapılmayacak bir iş değil. Ney üflemek için gelen kursiyerler 3-4 saat içerisinde üfleyeme başlıyorlar. dedi. TURİSTLER TERCİH EDİYOR Neylerin boylarına göre akortlarının değiştiğini vurgulayan Odabaşı, fiyatlarının ise 100 lira ile 300 lira arasında olduğunu söyledi. Odabaşı, \'\'Ama başka illerde bunun 2-3 katına fahiş fiyatlarla satılıyor. Mevlana Müzesi için Konya\'yı ziyarete gelen yabancı turistler de neye merak sarıyorlar. Genellikle Amerika başta olmak üzere Almanya, Fransa gibi ülkelerden yabancılar ney siparişi veriyorlar. İş yerimize gelerek satın alanlar da oluyor. dedi. HER KAMIŞTAN NEY OLMAZ Mevlana ve tasavvuf müziğinin iç içe olduğunu, neyin de tasavvuf müziğinde kullanıldığını anlatan Odabaşı, şöyle dedi: O yüzden Mevlana şehri Konya\'da bu iş daha fazla arz ve talep oluşturuyor. İmalatçıların büyük bir kısmı da Konya\'da buluyor. Ney yapımında kullanılan kamışlarımız Hatay, Samandağ ve Akdeniz Bölgesi\'nden getiriliyor. Tabi her kamıştan ney yapmak mümkün değil. Boğum aralıklarının uygun olması gerekiyor. Binlerce kamış arasından uygun olanlar seçiliyor. Kamış kesildikten sonra ise en az 2 yıl kuruması ve yapıma uygun hale gelmesi gerekiyor. BAŞ PARESİ MANDA BOYNUZU OLANLAR DA VAR Neylerin baş paresi manda boynuzundan yapılanlar da olduğunu kaydeden Odabaşı, Tabi 20 yaşındaki bir mandanın boynuzundan baş pare yapılabiliyor. Bunun fiyatı da pahalı oluyor. Sadece boynuzlu baş parenin fiyatı 150 lira. Eski zamanlarda imkan ve materyal olmadığı için manda boynuzundan yapılmış. Ama şimdi imkan materyal ve malzeme var. Şimdi genellikle neyin baş pareleri yoğunlaştırılmış kaliteli plastiklerden yapılıyor. dedi.