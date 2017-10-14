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Kültür-Sanat

(Görüntülü Haber) İnşaat temelinde 6 antik mezar

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da, tarihi Kaleiçi'ndeki Hadrian Kapısı yakınındaki bir alanda inşa edilecek binanın temel kazısı sırasında, 6 antik mezar ile su kanalı olduğu belirlendi

14 Ekim 2017 13:56

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'da, tarihi Kaleiçi\'ndeki Hadrian Kapısı yakınındaki bir alanda inşa edilecek binanın temel kazısı sırasında, 6 antik mezar ile su kanalı olduğu belirlendi. Müze Müdürlüğü, bunun üzerine inşaatı durdurdu.

Antalya\'nın ilk yerleşim merkezi olan ve bugün Kaleiçi olarak anılan antik kent Attaleia, milattan önce ve sonrasında birçok medeniyete ev sahipliği yaptı. Helenistik, Roma, Bizans, Selçuklu, Osmanlı gibi medeniyetlerin izlerini taşıyan Kaleiçi\'nin antik dönemdeki halk mezarlığına ilişkin daha önce \'Doğu Garajı\' olarak anılan bölgede nekropol ortaya çıkarılmıştı. Kaleiçi\'nin giriş kapılarından Hadrian Kapısı\'na yakın bir inşaatın temelinde de antik mezarlara rastlandı.

Daha önce otopark olarak kullanılan ve yeraltında 4 katlı otopark, üzeri bina olarak planlanan bir yapı için başlatılan temel kazma çalışmalarında, Antik Dönem\'e ait olduğu belirlenen 6 antik mezar ile su kanalı bulundu. Antalya Arkeoloji Müze Müdürlüğü\'ne yapılan başvuru üzerine inşaat çalışmaları durduruldu. Antik mezarlarla antik su kanalının bulunduğu alan koruma altına alınırken, konuyla ilgili işlemler Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü\'ne devredildi.

Uzmanlar tarafından yapılan incelemelerde, antik mezarların basamak üzerine konulan lahit şeklindeki podyumlu Roma mezarı olduğu belirlendi. Kaleiçi\'nde sadece kralların ve çok önemli isimlerin defnedildiğini anlatan uzmanlar, yerleşim alanı dışındaki bölgede ise, halk mezarlığı oluşturulduğunu, daha önce Doğu Garajı\'nda ortaya çıkarılan nekropolle, hemen yakınındaki bu temel kazısında ortaya çıkarılan mezarların büyük olasılıkla birbirleriyle bağlantılı olduğunu kaydetti.

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