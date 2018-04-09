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(Görüntülü Haber) İnşaat işçisinin tehlikeli yürüyüşü

Akif ÖZDEMİR/ADANA, (DHA)- ADANA'da yapımı devam eden bir bina inşaatının çatısında çalışan işçilerin güvenlik önlemi anlamadan çalışması görenleri hayrete düşürdü

09 Nisan 2018 14:17

Akif ÖZDEMİR/ADANA, (DHA)- ADANA\'da yapımı devam eden bir bina inşaatının çatısında çalışan işçilerin güvenlik önlemi anlamadan çalışması görenleri hayrete düşürdü. Merkez Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi\'nde yapımı devam eden bir apartman inşaatında çalışan işçilerden bazıları güvenlik önlemi almadan çalışarak hayatlarını tehlikeye attı. AKROBAT GİBİ YÜRÜDÜ Çevresindeki binalardan yüksek olan inşaatın tepesinde çalışan işçilerden biri, tahta iskelenin üzerinde akrobat gibi yürüdü. İşçileri gören vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşadı. Ellerindeki keser ve çekiçlerle onlarca metre yüksekle güvenlik önlemi almadan çalışan işçiler, olası tehlikelere davetiye çıkarttı.

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