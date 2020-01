(Görüntülü Haber) ''İngiltere’yi Türk ürünleriyle fethedeceğiz''

Aynur Tattersall / Londra, 19 KASIM, (DHA) - İngiltere\'nin başkenti Londra’da, her yıl geleneksel olarak düzenlenen, dünyanın en büyük yiyecek ve içecek festivali olan Taste of London’daki tek Türk standında ülkemizi temsil eden Atölye Grup Genel Müdürü Mehmet Ulusoy, DHA’ya yaptığı açıklamada, ’‘İngiltere’yi Türk ürünleriyle fethedeceğiz’’ dedi. Ulusoy, ‘‘Taste of London gerçekten çok önemli gıda etkinliklerinden birisi. Bir festival, bir fuar. Burada tüm dünya kendi ürünlerinin en iyilerini İngilizlere sunuyor. Bu fuarın yarım günlük bedeli 19 sterlin. İçeriye giriş için ve buradaki ürünler için ayrı ayrı para veren, doğru, alım gücü yüksek bir kitlenin olduğu; 20 binin üstünde günlük ziyaretçinin olduğu çok önemli bir fuar. Alt katta dünya peynir ödülleri veriliyor. Lezzet buradan dünyaya yayılıyor. Bunu iddia ediyorlar’’ dedi. ‘‘İngiltere’yi Türk ürünleriyle fethedeceğiz’’ ‘‘Biz Türk ürünlerine güveniyoruz’’ diyen Ulusoy, ‘‘Türk ürünlerinin en kalitelilerini bu fuara getirdik çünkü doğru paketlemeyle, doğru sunulduğunda kalitenin ürünün diğer tüm rakiplerinin yanında burada italyan, Yunan, İspanyol; Akdeniz ve diğer ülkelerin ürünleri var. Bunların arasında Türk ürünlerinin ön plana çıkabileceğine inanıyoruz. O neden standımıza gerçekten ilgi çok. İngilizlere Türk ürünlerini doğru bir şekilde konumlandırmasını yapabiliyoruz. Bu bütün ürünlerimiz için geçerli. Türkiye’de çok iyi tekstil ürünleri var. Çok iyi teknoloji ürünleri var. Çok çok iyi gıda ürünleri var. Biz İngiltere’de bunları doğru şekilde konumlandırarak, İngiltere’yi bu ürünlerle fethedebileceğimize inanıyoruz. Bu nedenle buradayız. Bugün sadece bir Türk standımız var. Eminim ki, bu ilerleyen yıllarda yılda bu fuarların her birinde Türk markalarını en iyi şekilde temsil edeceğiz” dedi. Dünya genelinde bir çok ülkenin katıldığı festivalde Türkiye adına Melek marka zeytinyağı ziyaretçilerin deneyimine sunuldu. Türkiye standı tüm yabancı konukların ilgisini çekerken, gerçekleşen ilginç şov ve gösteriler büyük beğeni kazandı. Japon kız Türk standında şov yaptı Dört yaşındaki Japon asıllı Nina’nın Türk standında yaptığı şov, ziyarete gelen konukları oldukça neşelendirdi. Küçük Nina, vektör kalemle zeytinyağı şişesine kendi illüstrasyonunu çizdi. Küçük kızın resimlendirdiği zeytinyağı şişesinin hatıra olarak saklanacağı duyuruldu. Dünya Peynir Yarışması’nda Türkiye Yok Taste of London fuarında dünyanın yüzden fazla ülkesinden markanın katılımıyla gerçekleştirilen Dünya Peynir Yarışması\'nda, altın, gümüş ve bronz ödüller dağıtıldı. Bu yıl ki yarışmada yine çok sayıda peynir altın madalya kazandı. Peynir yarışmasında Türk markalarının bulunmaması dikkat çekti.