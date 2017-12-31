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Dünya

(Görüntülü Haber) İngiltere'de 12 katlı binada yangın 

Celal Sönmez / Londra, 30 Aralık (DHA) -İngiltere'nin Manchester kentinde 12 katlı bir binada yangın çıktı

31 Aralık 2017 02:14

Celal Sönmez / Londra, 30 Aralık (DHA) -İngiltere\'nin Manchester kentinde 12 katlı bir binada yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin, paniğe neden olan yangına müdahelesi sürüyor.

Manchester\'ın kuzey kesimindeki ARNDALE alışveriş merkezi yakınındaki 12 katlı bir apartmanın 9\'uncu katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede üst kata da sıçradı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Binadakiler tahliye edilirken, dumandan etkilenen 2 kişi, hastaneye kaldırıldı. Yangını söndürme çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

 

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