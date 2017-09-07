(Görüntülü Haber) İngiltere, 5 çayında Türk kuru üzümü tüketiyor

Mehmed Hakkı ÖZBAYIR- İlker KILIÇASLAN / MANİSA, (DHA) - TÜRKİYE\'de üzümün başkenti olan Manisa\'da üretici bu yıl fiyat düşüklüğünden şikayet ederken, 15 Ağustos\'tan itibaren kurutulmaya başlanan üzümler 90 farklı ülkeye gönderilmeye hazırlanıyor. İhraç edilen ülkeler arasında yer alan İngiltere\'de kuru üzümün, özellikle 5 çayında tüketildiği belirtildi. Türkiye\'nin kuru üzüm ihracatının yüzde 90\'ını karşılayan Manisa\'da başta İngiltere, Almanya, Rusya gibi toplam 90 ülkeye ihraç edilecek olan sultaniye çekirdeksiz üzüm kurutulmaya başlandı. 15 Ağustos\'tan bu yana naylonlar üzerine serilen üzümün eylül ayı sonuna kadar kuruması bekleniyor. Çeşitli bölgelerden gelen mevsimlik işçiler, sabah erken saatlerde bağlardan üzümleri toplarken, üreticiler kuruması için beklettikleri üzümün başında hırsızlık olaylarına ve yağmura karşı 7/24 nöbet tutuyor. Birçok zahmet ile toplanan üzümünü kurutmaya bırakan üretici, son günlerde üzümde yaşanan fiyat düşüşü sebebiyle sıkıntılı günler yaşadıklarını ifade etti. \'SOĞUK REKOLTEYİ DÜŞÜRDÜ\' Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur, üzümde hasatın 15 Eylül itibariyle sona ereceğini dile getirerek, ilçede 100 bin dekar bağ alanın bulunduğunu ve dekar başına yaklaşık 310 kilo üzümün çıktığını söyledi. Bu yıl üzümün sıkıntılı bir süreç geçirdiğini anlatan Okur şöyle konuştu: \"Her ne kadar don olayı geçirmedik desek de, üzümde bu sene soğuğun etkisi hasatta daha net bir şekilde ortaya çıktı. Bağcılardan konuştuğumuz 100 kişiden 90\'ı \'geçen seneye nazaran bu seneki üzümüm noksan\' diyor. Bu da tahmini olarak geçen seneye oranla yüzde 25- 30 civarında bir rekolte düşüklüğü yaşanacak. Üzüntümüzün, üzüm fiyatının iyi olmasıyla telafi edilmesini istiyoruz.\" \'EGE MİLLETVEKİLLERİ DEVREYE GİRSİN\' Oda Başkanı aydoğan Okur Ege Bölgesi milletvekillerinin sıkıntılı süreç geçiren üzüm üreticileri için çalışma yapmasını isteyerek, milletvekillerini TARİŞ\'e ve tarım kredi kooperatiflerine üzüm alımı konusunda baskı yapmaya çağırdı. Oda Başkanı Okur şöyle devam etti: \"Siyasi parti ayrımı yapmıyoruz. Tüm milletvekillerimize sesleniyoruz. Hepsi gelsinler, görsünler bu çiftçinin halini. Devlet okul üzümü için ihaleyi açtı ve bitti. Tarım kredi kooperatiflerine yetkiyi verdi. \'Okul üzümü\' alın dedi. 10 bin ton bağlantı yapıldı. Ama hala bir gelişme yok. Biz otobüslerle Ankara\'ya giderek, üreticiyle TBMM\'nin önünde sıkıntılarla ilgili açıklama yaparım. Ama buna gerek bırakmasınlar. Ancak Allah aşkına milletvekillerimiz Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı ile görüşeceklerse görüşsünler ve Tarım Kredi Kooperatifleri ile TARİŞ\'in bir an önce üzüm almasını sağlasınlar.\" \'ÜRETİCİ EYLEM İSTİYOR\' Kurban Bayramı\'ndan önceki 3 gün içinde üzüm fiyatının 5 lira 30 kuruş olduğunu belirten Oda Başkanı Aydoğan Okur, fiyatın bayramda ve bayramdan sonra bir anda 3 lira 90 kuruşa kadar düştüğünü dile getirdi. Okur şunları söyledi: \"Çiftçi şu anda ürününü gidip teslim etmek istiyor. Bayramdan önce fiyatlar 5 lira 20 kuruş ile 5 lira 30 kuruş arasında değişiyordu. Şimdi ne oldu da savaş mı çıktı, afet mi oldu ki üzüm fiyatı 3 lira 90 kuruş ile 4 lira 10 kuruşa kadar düştü. Tüccarlara da sesleniyorum. Eğer biz varsak onlar var. Daha önceden pamukta oynanan oyunlar vardı. Şimdi bu oyun üzümde var. Hasadından kurutmalık sergisine kadar üzüme emek veriyoruz. Bağların 2 ay boş vakti vardır. Geri kalan hep bağın içindeyiz. Kış mevsiminde bile bağlardayız. Artık insanlar elini vicdanına koysun. Eğer birkaç gün sonra bu üretici bağlarını köklemeye başlarsa kimse şaşmasın. Ben artık üreticiyi yönlendirmeye başladım. \'Pamuk para ediyor pamuk ekmeye başlayın\' diyorum. Masraflar çok ağır. Üretici \'Üzümü sokaklara ve yollara dökelim\', \'Eylem, miting yapalım\' demeye başladı.\" \'EN BÜYÜK İHRACAT İNGİLTEREYE\' Manisa\'da kurutulan sultaniye çekirdeksiz üzümün İngiltere, Almanya başta olmak üzere 90 ülkeye ihraç edildiğini vurgulayan Oda Başkanı Aydoğan Okur şöyle dedi: \"En büyük ihracatımız İngiltere\'ye. Bunun peşinden Almanya, ABD, Rusya, Norveç olmak üzere toplam 90 ülkeye ihracat yapılıyor. Biz sabah kahvaltımızda peynirimiz, zeytinimiz olmadan nasıl kahvaltı yapmıyorsak, İngiltere\'de geleneksel olan 5 çayında; kuru üzümden yapılan pastalar ikram ediliyor. Hatta çayın yanında kuru üzüm tüketiyorlar. Sağlıklarına çok düşkünler. Ülkemizde de çeşitli bisküvi ile çikolata fabrikaları kuru üzümü kullanıyor. Ancak yeteri düzeyde değil.\" ÜRETİCİ: \'SON DEMLERİMİZİ YAŞIYORUZ Küçüklüğünden beri üzüm yetiştirdiğini dile getiren 62 yaşındaki Ahmet Kaçar da sıkıntılarını şöyle dile getirdi: \"Çocukluğumdan beri bağcılıkla uğraşıyorum. Kesime 25 Ağustos\'ta başladım. Bayram dolayısıyla ara verdik. Tekrar başladık ve 5 gün daha sürer. 9 ile 12 gün arasında üzümler kuruyacak. Geçen seneye göre bu sene üzümde verim düştü. Bu sene yaşanan soğuk havalar bizi etkiledi. Üzümlerde tarım kredi kooperatifleri devreye girsin. Toprak mahsulleri ofisleri de devreye girsin. Milletvekillerimiz harekete geçsin. Son demlerimizi yaşıyoruz. Fiyatlar 5 liradan aşağıya düşmesin.\"