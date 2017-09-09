(Görüntülü Haber) İnegöllü kadınların, Hollanda'ya acı biber salçası mesaisi

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA’nın İnegöl İlçesi\'nde faaliyet gösteren Kulaca Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, 2017 yılında Hollanda’ya 700 ton acı biber salçası ihracat edecek. Hasadı yapılan biberler kooperatif üretim tesislerinde kadınlar tarafından işleniyor. 93 kadın işçinin çalıştığı üretim tesisinde biber salçaları titiz ve hijyenik hazırlanıyor. Kulaca Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Ahmet Uğur, 2017 yılı salça sezona girdiklerini belirtirken, bu yıl da yine Hollanda’ya ihracat yaparak 700 tona yakın acı biber salçası göndereceklerini söyledi. Uğur, \"Havaların da iyi gitmesiyle ürünler çok kaliteli. Biberlerin ve ürünlerimizin kalitesi nedeniyle Türkiye ve Hollanda bizi tercih ediyor” dedi. 93 KADIN ÇALIŞIYOR İhraç edilecek biberlerin işlenmesinde kadınların daha başarılı olduğunu ifade eden Uğur, \"Tesisimizde 93 kadın bulunuor. Onlar 2 ay boyunca çalışacak. Orta ölçekli bir işletme olan kooperatifimiz, kendi yağıyla kavruluyor. Devlet veya bankalardan kredi kullanmadan çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ayaklarımız üzerinde duruyoruz. Türkiye’de kooperatifçiliğe örnek olmaya çalışıyoruz” diye konuştu. İHRACAT YAPILACAK Salça yapım çalışmasının sürdüğünü aktaran Uğur, Hollanda için hazırladıkları 65 ton acı biber salçasını bu ayın sonuna kadar hazır ederrek ilk partiyi göndereceklerini anlatırken \"Her ay 80 ton civarında ihracatımız olacak” dedi. Bu ihracattan 500 bin euro, bir başka deyişle 2 milyon liranın üzerinde gelir elde edeceklerini bildiren Uğur, “Ülkemize döviz kazandırmış olacağız. İthalat yapmadan, ülkemize katkı sağlamış olacağız. Tarım olmazsa gıda olmaz, gıda olmazsa yaşam olmaz” ifadelerini kullandı.