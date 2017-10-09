(Görüntülü Haber) İnegöl’de servis aracı kaza yaptı; 10 yaralı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl İlçesi\'nde 6 aracın karıştığı zincirleme kazada 10 kişi yaralandı. Hastaneden taburcu edildikleri sırada birbirine giren yaralılar, polisler tarafından ayrıldı. Bursa yönünden İnegöl\'e seyir halinde olan 42 yaşındaki Abit Yüksel yönetimindeki 27 DT 462 plakalı servis minibüsü, Hikmet Şahin Köprülü Kavşağı yakınlarında arıza yaptığı için yolun sağında park halinde olan 16 S 6284 plakalı servis aracına arkadan çarptı. Kaza sonucu minibüste bulunan sürücü Abit Yüksel ile birlikte Yenişehir’e çalışmak üzere giden tarım işçileri; 45 yaşındaki İbrahim Yüksel, 24 yaşındaki Halil Akar, 49 yaşındaki Zekiye Fidan, 53 yaşındaki Fatma Yüksel, 18 yaşındaki Arife Arı, 19 yaşındaki Hatice Yüksel, 15 yaşındaki Naime Şeyh Ali ve 19 yaşındaki Rukiye Yüksel yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ambulanslarıyla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle tek şeride düşen yolda, bir de zincirleme kaza meydana geldi. Bursa\'danİnegöl yönüne giden Hüseyin Tubadan yönetimindeki 16 Y 2150 plakalı kamyonet, önünde giden Asker Doğan\'ın yönetimindeki 16 EK 160 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Doğan\'ın yönetimindeki otomobil de kontrolden çıkarak önünde seyreden Ali Güneş yönetimindeki 16 F 4591 plakalı otomobile ve Cihan Gürtürk yönetimindeki 16 DD 233 plakalı diğer otomobile çarptı. 4 aracın karıştığı zincirleme kaza da ise, kamyonet sürücüsü Hüseyin Tubadan hafif yaralandı. KAVGA ÇIKTI Acil Serviste servis aracı sahipleri ile kazada yaralanan tarım işçileri arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle birbirlerine giren iki tarafı, polis biber gazı sıkarak ayırdı. İki minibüs, 1 kamyonet ve 3 özel otomobilin karıştığı iki ayrı kaza da yaralanan 10 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kaza ile alakalı soruşturma başlatıldı.