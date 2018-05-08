T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) İnegöl, sağanakla göle döndü

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde cadde ve sokaklar yaklaşık 1 saat süren yağmur sonrası suyla doldu

08 Mayıs 2018 20:02

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa)- BURSA\'nın İnegöl ilçesinde cadde ve sokaklar yaklaşık 1 saat süren yağmur sonrası suyla doldu. Suyun ev ve iş yerlerine girmemesi için vatandaşlar yoğun çaba gösterdi. İnegöl\'de birçok cadde ve sokak yaklaşık 1 saat süren sağanak nedeniyle sular altında kaldı. Rögarların tıkanmasıyla birlikte göle dönen cadde ve sokaklarda araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, sürücüler gibi vatandaşlar da zor anlar yaşadı. Bazı caddelerde trafik durma noktasına geldi. Bazı araçlar bozularak yol ortasında kaldı. Sağanağa hazırlıksız yakalananlar iş yerlerine ve otobüs duraklarına sığınırken, bazıları ise su içinde yürüyerek yollarına devam etti. Ertuğrulgazi ve Mahmut Esatbey caddelerinde dükkanları bulunan esnaf, iş yerlerine su girmemesi için dükkanlarının kapısına odun parçalarından bariyer yaptı. Belediye ekipleri rögarları açmak için yoğun çaba harcadı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Yavuz YILMAZİNEGÖL Bursa BURSASuyunRögarlarınBazıSağanağaErtuğrulgaziMahmut EsatbeyBelediye

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24