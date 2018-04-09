T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

(Görüntülü Haber) İneğini sattı, solucan gübresi üretimine başladı

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- TOKAT merkeze bağlı Dedeli köyünde yaşayan Münife Sarı (37), 4 çocuğunun eğitimi için, ahırdaki tek ineği sattıktan sonra, paranın yarısıyla da solucan alıp, gübre üretmeye başladı

09 Nisan 2018 16:44

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- TOKAT merkeze bağlı Dedeli köyünde yaşayan Münife Sarı (37), 4 çocuğunun eğitimi için, ahırdaki tek ineği sattıktan sonra, paranın yarısıyla da solucan alıp, gübre üretmeye başladı. Sarı, solucan gübresi üretiminden aylık 4 bin lira kazandığını söyledi. Dedeli köyünde yaşayan ve serbest çalışan Ahmet Sarı (41) 2 yıl önce ayaklarında ortaya çıkan rahatsızlık nedeniyle çalışamamaya başladı. Sarı Ailesi maddi sıkıntılar yaşarken, çocuklarının eğitimine ve ev ekonomisine destek olmak isteyen Ahmet Sarı\'nın eşi Münife Sarı, solucan gübresi üretip satmaya karar verdi. Münife Sarı, 1 yıl önce ahırda bulanan tek ineklerini satarak 40 bin solucan aldı. Sarı daha sonra da evlerinin yanında bulunan ahırda solucan gübresi üretimine geçti. Münife Sarı, aracı firmalar ile solucan gübresini organik tarım işletmelerine satarken, solucanları ise Çin\'e ihraç etmeye başladı. Eşinin rahatsızlığından dolayı ahırda son inekleri olan sarı ineğini satarak solucan gübresi üretimine başladığını söyleyen Münife Sarı, \"Son bir sarı ineğim vardı. Onu sattım. Elde ettiğim paranın yarısını çocuklarımın masraflarında kullandım. Geri kalan para ile ise bu işe girdim. Şu anda 600 bin solucanım var. Aylık 4 bin lira kazanıyorum. Allah devletimizden ve beni bu işe yönlendiren proje danışmanı Semih Efe Danışan\'dan razı olsun. 4 çocuğum da okuyor. En büyüğü üniversitede, biri üniversiteye hazırlanıyor, biri ortaokulda, diğeri ise anaokulda eğitim görüyor\" dedi. Münife Sarı, köyünde yaşayan kadınların ilk önce girişimini sıcak karşılamadıklarını daha sonra ise kendisini desteklediklerini söyledi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Fatih YILMAZTOKAT DHA TOKATDedeliMünife SarıSarıAhmet SarıSarı AilesiEşininOnuEldeGeriAylıkAllahSemih Efe DanışanEn

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24