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(Görüntülü Haber) İnebolu'da restore edilen Bediüzzaman Said Nursi Kültür Evi açıldı

Barış İLYASOĞLU İNEBOLU, (Kastamonu), (DHA)KASTAMONU'nun İnebolu ilçesinde Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilen Bediüzzaman Said Nursi Kültür Evinin açılışı yapıldı

09 Aralık 2017 18:05

Barış İLYASOĞLU İNEBOLU, (Kastamonu), (DHA)KASTAMONU\'nun İnebolu ilçesinde Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilen Bediüzzaman Said Nursi Kültür Evinin açılışı yapıldı. Hükümet Konağı karşısında bulunan Bediüzzaman Said Nursi\'nin eserlerinin teksir makinesiyle çoğaltıldığı, dört katlı tarihi binanın restorasyonu tamamlandı. Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından 1 milyon 167 bin liraya restore edilen binanın açılışına Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, AK Parti Isparta Milletvekili Said Yüce, AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş ve İnebolu Belediye Başkan Vekili Ayşe Baysal ile vatandaşlar katıldı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel açılış konuşmasında şunları söyledi Böylesine mübarek bir günde bu açılışı yapıyorken maalesef islam dünyasında yaşanan zulümler gönül tellerimizi titretiyor, vicdanımızı sızlatıyor. İşte bu açılışında böyle bir döneme denk gelmesi yine bir tevafuk. Eğer bugün dünya insanları üstadın risalilerini okuyarak bunları idrak edebilseydi ve bunları yaşayıp yaşatabilseydi bu sıkıntıların belki de hiçbirisini yaşamıyor olacaktık. Dua okunmasının ardından kurdele kesilerek Bediüzzaman Said Nursi Kültür Evi açılış yapıldı. Bediüzzaman Said Nursi\'nin eserlerinin teksir makinesiyl çoğaltıldığı binanın aynı zamanda misafirhane ve dershane olarak hizmet vereceği belirtildi.

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