(Görüntülü Haber) İncirliova'da incir festivali

Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)- AYDIN\'ın İncirliova İlçesinde geleneksel hale gelen İncir Festivali, Roman Bandosu, Mehter Takımı ve deve kervanı kortejiyle bu yıl da coşkuyla yapıldı. İncirliova Belediyesi tarafından düzenlenen 14\'üncü İncir Festivali, renkli görüntülere sahne oldu. Cumhuriyet Meydanı\'nda Roman Bandosu eşliğinde okunan İstiklal Marşı ile başlayan festival, halk oyunları deve kervanıyla devam etti. Mehteran takımın meydanda yaptığı gösteri de ilgiyle izlendi. \"İNCİRİN HAKKINI VEREMİYORUZ\" İncirliova Belediye Başkanı MHP\'li Gürşat Kale, yaptığı konuşma bölgede yetişen ürün olan incire değindi. Bu ürünün hakkını veremediklerini ifade eden Başkan Kale, \"Adını aldığımız böyle mübarek bir meyvenin, bin yıllardan beri bu memlekette yetişiyor olmasının sorumluluğu içerisindeyiz. Allah\'ın Aydınlılara imtiyaz olarak verdiği incirin hakkını veremediğimizi düşünüyorum. İncirin bilinirliğini, daha fazla ilmi çalışmalar yaparak büyütmeliyiz. İncir sezonumuz içinde Allah hayırlı ve bol kazançlı bir yıl nasip etsin\" dedi. DEVE KERVANI VE MEHTERLİ KORTEJ Cumhuriyet Meydanı\'ndaki programın ardından getirilen 4 deve ile, öndeki mehteran takımı eşliğinde korjtej yürüyüşü yapıldı. Cumhuriyet Meydanı\'ndan başlayan kortej yürüyüşü, Park İncirliova\'da son buldu. Park İncirliova\'da kurulan aşçılık kampında toplanan protokol üyeleri, burada incirle yapılan dolma, tatlı, pasta, kek ve benzeri yiyeceklerin tadına baktı. Kaymakam Ediz Sürücü, Başkan Kale ve beraberindekiler, develerle poz da verdi.