T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) İncirlik Üssü'ne drone ile saldırı planlayan Rus terörist Kuytul'un sohbetlerine katılmış

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da İncirlik Hava Üssü'nde ABD'ye ait bir uçağı drone ile düşürmeyi ve daha sonra Alevi derneklerinde kanlı eylem yapmayı planladığı açıklanan DEAŞ üyesi Rus vatandaşı Renat Bakıev'ın, tutuklanan Furkan Eğitim ve Hizme

15 Şubat 2018 15:31

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da İncirlik Hava Üssü\'nde ABD\'ye ait bir uçağı drone ile düşürmeyi ve daha sonra Alevi derneklerinde kanlı eylem yapmayı planladığı açıklanan DEAŞ üyesi Rus vatandaşı Renat Bakıev\'ın, tutuklanan Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı\'nın kurucu başkanı Alparslan Kuytul\'un sohbetlerine katıldığı ortaya çıktı. Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları teknik ve fiziki takip sonucu Rus vatandaşı Renat Bakıev\'in üyesi olduğu terör örgütü DEAŞ adına İncirlik Hava Üssü\'ndeki ABD\'ye ait bir uçağa drone ile bombalı saldırı yapmak için keşif yaptığını saptadı. Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca \'silahlı terör örgütüne üye olmak\' ve Tekirdağ Sulh Ceza Hakimliği\'nce tehdit suçundan arandığı belirlenen Bakıev, Adana\'daki adresi belirlenip, 8 Ağustos 2017\'de yakalanarak tutuklandı. KUYTUL\'UN SOHBETLERİNE KATILMIŞ Rus yapımı olan anlık mesajlaşma programı \'Telegram\' üzerinden drone satın almak için diğer terör örgütü üyelerinden 2 bin 800 lira para istediği belirtilen Renat Bakıev, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı\'na yapılan ve kurucu başkanı Alparslan Kuytul \'un sohbetlerine katıldığı ve burada ders aldığı ortaya çıktı. Renat, sorgusunda \"Onlarda hilafeti savunuyor o yüzden burada olduğum sürece onların sohbetine katıldım. Alparslan Kuytul\'un sohbetlerini dinledim\" dediği de öğrenildi. Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı\'na yapılan operasyonda Alparslan Kuytul ile birlikte 6 kişi tutuklanmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA ADANAHavaABDAleviDEAŞRusRenat BakıevFurkan EğitimHizmet VakfıAlparslan KuytulAdana Emniyet Müdürlüğü Terörle MücadeleMüdürlüğüKilis Cumhuriyet BaşsavcılığıTekirdağ Sulh Ceza HakimliğiBakıev Adana

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24