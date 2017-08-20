(Görüntülü Haber) İncirlik sabotajcısı DEAŞ'lı Rus'tan annesine: Kapalı giyinmiyorsun, öldürülmelisin

ADANA,(DHA) ADANA\'da, İncirlik Üssü\'ne sabotaj hazırlığındayken yakalanan Rus uyruklu DEAŞ\'lının, annesine \"Sen açık giyiniyorsun, senin de öldürülmen gerekir\" dediği ortaya çıktı. İncirlik\'ten havalanacak bir ABD uçağını drone ile düşürmek, ayrıca iç karışıklık yaratacak bir bombalama eylemi için keşifler yaparken yakalanan Renat Bakıev\'in annesi Bakıev\'in bir süre önce Adana\'da olduğunu öğrendiği oğlunu örgütten kurtarmak için bu kente geldiği belirlendi. Bir otel odasında oğluna yalvararak DEAŞ\'tan kurtarmaya çalışan anne ile oğlu arasında geçen konuşmanın 27 Temmuz 21017 tarihli güvenlik kamerası görüntüleri de soruşturma dosyasına girdi. DEAŞ\'lı terörist bu görüşmede \"Örgütün peşini bırak. Seni götürmeye geldim\' diyen annesinin teklifini kabul etmeyip \'Kapalı giyinmiyorsun, sen de kafirsin. Senin de öldürülmen gerekir\' cevabı verdiği ortaya çıktı. Bunun üzerine annesinin de \'Artık benim çocuğum değilsin\' diyerek ayrılıp ülkesine döndüğü anlaşıldı. DEAŞ\'lı Rus terörist tutuklanarak Adana Kapalı Cezaevi\'ne kapatılmıştı.