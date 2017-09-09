(Görüntülü Haber) İncir festivalinde Hadise ve Edis coşkusu

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN\'ın Germencik İlçesi\'nde düzenlenen geleneksel Tarım İncir Kültür ve Sanat Festivali, bu yıl Hadise ve Edis konserleriyle binlerce kişiyi bir araya getirdi. Germencik\'te 7- 8 Eylül tarihlerinde düzenlenen 17\'nci Germencik Tarım İncir Kültür ve Sanat Festivali büyük ilgi gördü. Festivalde en iyi incir yetiştiricileri sıralamasında ilk üçe giren üreticiler ödüllerini MHP\'li Belediye Başkanı Ümmet Akın\'dan aldı. Başkan Ümmet Akın, bu tür festivalleri daha kapsamlı hale getirerek inciri tanıtarak dünya markası yapmak istediklerini söyledi. Festivalin ilk gününde Edis ve Hadise konser verdi. Sahneye ilk çıkan Edis okuduğu hareketli parçalarla özellikle genç kızları kendisine hayran bıraktı. Birbiri ardına söylediği şarkılarla izleyenlere neşeli saatler yaşatan Edis, o sırada kaybolan bir çocuğu ise sahneye alarak sakinleştirdi. Belediye Başkanı Ümmet Akın da Edis\'e çiçek ile birlikte bir sepet incir hediye etti. Edis sepeti açarak sahnede incir yedi. Edis\'in sahneden ayrılmasından sonra sahneye çıkan Hadise hareketli dansları, okuduğu birbirinden güzel şarkılarla hayranlarını çoşturdu. Konserdeki kalabalık nedeniyle izdiham görüldü. Bazi izleyiciler ezilme tehlikesi geçirdi. Belediye Başkanı Ümmet Akın, Hadise\'ye de çiçek ve incir hediye etti.