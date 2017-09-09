T24 LogoT24 Logo
Magazin

(Görüntülü Haber) İncir festivalinde Hadise ve Edis coşkusu

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Germencik İlçesi'nde düzenlenen geleneksel Tarım İncir Kültür ve Sanat Festivali, bu yıl Hadise ve Edis konserleriyle binlerce kişiyi bir araya getirdi

09 Eylül 2017 13:52

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN\'ın Germencik İlçesi\'nde düzenlenen geleneksel Tarım İncir Kültür ve Sanat Festivali, bu yıl Hadise ve Edis konserleriyle binlerce kişiyi bir araya getirdi. Germencik\'te 7- 8 Eylül tarihlerinde düzenlenen 17\'nci Germencik Tarım İncir Kültür ve Sanat Festivali büyük ilgi gördü. Festivalde en iyi incir yetiştiricileri sıralamasında ilk üçe giren üreticiler ödüllerini MHP\'li Belediye Başkanı Ümmet Akın\'dan aldı. Başkan Ümmet Akın, bu tür festivalleri daha kapsamlı hale getirerek inciri tanıtarak dünya markası yapmak istediklerini söyledi. Festivalin ilk gününde Edis ve Hadise konser verdi. Sahneye ilk çıkan Edis okuduğu hareketli parçalarla özellikle genç kızları kendisine hayran bıraktı. Birbiri ardına söylediği şarkılarla izleyenlere neşeli saatler yaşatan Edis, o sırada kaybolan bir çocuğu ise sahneye alarak sakinleştirdi. Belediye Başkanı Ümmet Akın da Edis\'e çiçek ile birlikte bir sepet incir hediye etti. Edis sepeti açarak sahnede incir yedi. Edis\'in sahneden ayrılmasından sonra sahneye çıkan Hadise hareketli dansları, okuduğu birbirinden güzel şarkılarla hayranlarını çoşturdu. Konserdeki kalabalık nedeniyle izdiham görüldü. Bazi izleyiciler ezilme tehlikesi geçirdi. Belediye Başkanı Ümmet Akın, Hadise\'ye de çiçek ve incir hediye etti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Burhan CEYHANAYDIN DHA AYDIN GermencikTarımKültürSanat FestivaliHadiseEdisGermencikEylülGermencik TarımFestivaldeMHP Belediye BaşkanıAkınBaşkanFestivalinSahneyeBirbiriBelediye BaşkanıKonserdekiBaziAkın

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: CHP'nin muhafazakârları anlamaya çalışması önemli ama...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24