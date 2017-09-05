(Görüntülü Haber) İncir çekirdeği yağıyla kazancı katlayacaklar

Bahattin ALBAYRAK / KUYUCAK (Aydın), (DHA)- AYDIN\'da incir üzerine araştırmalar yapan Mucit Türk İşadamları Platformu\'nun (MUTİAP) Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Şimşek, incirin çekirdeğini ayıklayarak elde ettikleri incir yağının omega deposu olduğunu ve sağlıkta mucizevi bir etkiye sahip olduğunu söyledi.



Türkiye\'de en fazla incir üretiminin yapıldığı Aydın\'da üreticilerin daha fazla gelir elde edebilmesi için çalışmalar yaptıklarını anlatan MUTİAP Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Şimşek, incirin sıradan bir meyve olmadığını söyleyerek içerisinde taşıdığı bazı bulgularla ilaç sanayisinde bile kullanılabileceğine dikkat çekti. Daha önceki çalışmalarda incirden cips, incir kahvesi, incir unu gibi bazı materyaller elde ettiklerini anlatan Şimşek, daha sonra incirin çekirdeğini ayıklamak sureti ile incir yağını elde ettiklerini açıkldı.



Şimşek, \"Bu incir çekirdeği yağını da analize gönderdiğimizde çok ilginç sonuçlarla karşılaştık. İçerisinde omega 3-6- ve 9 bulunuyor. Yüzde 40 oranında omega 3, yüzde 30 oranında omega 6, yüzde 17 oranında da omega 9 tespitini yaptık. D vitamini olarak da100 gramda 400 miligramı ihtiva ettiğini tespit ettik\" dedi.



\"İNCİR SIRADAN BİR MEYVE DEĞİL\"



Büyük Menderes Havzası\'nın üretimde eski günlerine dönmesi için üretici ve sanayicinin el ele verdiğini anlatan Şimşek, incirin çok yüksek katma değer üretebileceğini dile getirdi. İncirden elde edilen yaklaşık 200 milyon dolarlık kazancın arttırılarak 1 milyar dolarları bulabileceğini ifade eden Mehmet Şimşek, şöyle konuştu:



\"İncir sıradan bir meyve değil, bundan sonra da alışıla geldiği dışında ilaç statüsünde kullanılabilir. Biz bunu tescilletmiş olduk. Omega yağ asitinin insan metobilazmasının gelişmesi üzerinde hücre yapıcı etkisi var. Ama bunun yanında da E vitamini olarak da beşikten mezara kadar her insanın tüketmesi gerekir. E vitamininde 8 çeşit kategori varken, \'gamata gamaul\' denen madde sadece incirde bulunmaktadır. Bizim dışarıya satabileceğimiz bir enerjimiz, bir petrolumuz yok ama sağlık açısından rekabette ön plana çıkabilecek bir unsur olarak incirimiz var. İncir bu şekilde değerlendirildiği anda ülkemize çok büyük oranda katkı sağlayacak. Bunu devletimizin büyükleri ile paylaşıyoruz.\"



İNCİR YAĞININ KULLANIM ALANLARI



İncir çekirdeği yağının kapsül haline getirilip kullanılabileceğini açıklayan Şimşek, şöyle konuştu:



\"Kozmetik alanında kullanılabilir. Çünkü, ciltte kırışıklığa karşı, hücre yenileyici etkisi var. 6 aydan sonra beyin gelişimi tamamlanmamış bebeklerimizde kullanılıyor. Yaşlılarımızda Alzheimeir ve Parkinson gibi beyinsel rahatsızlıklara karşı uzmanlarımızın önerisiyle kullanılmaya başlandı. Çok fayda sağladığı tespit edildi. Klinik çalışmaları da halen devam ediyor. İncir çekirdeği yağı kanser çalışmalarında da kullanılacak. Masaj yağı olarak da kullanılabilir. Bu durum yurt dışı alanda da mercek altına alınmış durumda. İnsan metobolizmasının eritemediği bu incir çekirdeğinde bir hazine olduğunu düşünmüştük. Elde edilen sonuçlar da bizi bu konuda doğruladı.\"



İNCİRDEN ELDE EDİLEN ÜRÜNLERİ SATIYOR



Eşiyle birlikte açtıkları işyerinde satış da yaptıklarını anlatan Mehmet Şimşek, incirden elde edilen ürünleri hem toptan, hem de perakende olarak tüketiciyle buluşturduklarını kaydetti. Şimşek, \"İncir yağının 30 cc büyüklüğündeki bir şişesi 125 lira, 1 kiloluk poşetlerdeki incir cipsi 40 lira, 30 cc krem 30 lira, incir çekirdeği kahvesinin kilosusu ise 40 lira\" dedi. Şimşek, sipariş üzerine sabun üretimine de başladıklarını sözlerine ekledi.