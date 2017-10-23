(Görüntülü Haber) İMO Başkanı Çeliktürk: Master planlar hazırlanmalı

Mustafa KANLI-GAZİANTEP-(DHA) GAZİANTEP İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı (İMO) Gökhan Çeliktürk, Gaziantep\'in önümüzdeki 20 yılın master planlarının hazırlanması gerektiğini söyledi. İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Gökhan Çeliktürk, kentin alt yapıdan üst yapıya, ulaşımdan depreme master planlarının hazırlanması gerektiğini belirtti. Nüfus artışı nedeniyle yaşanan sorunların çözülmesi gerektiğini kaydeden İMO Başkanı Çeliktürk, şunları söyledi: \"Gaziantep şuan 2 milyona yakın nüfusu var. Bu 2 milyon nüfusu da biz sıkıntı çekiyoruz. Ulaşımda, alt yapıda sıkıntılar doğuyor. Bunun sebebi yıllardır Gaziantep?te imarın düzgün yapılamaması, Karşıyaka, Düztepe ve diğer bölgelere bakarsak planlı bir konutlaşmanın olmadığını görüyoruz. Gecekondulaşma var, gri bir kent görünüm var. O yüzden bizim 2040 yılına kadar, kentsel dönüşüme hız vermeniz gerekiyor. Oraları yeniden planlamamız gerekmekte, insanlara sosyal donatı alanlarını, parlarını, yeşil alanlarını, oluşturmamız gerekiyor. Gaziantep?in hızlı bir şekilde kentsel dönüşüme ihtiyacı var, kentsel dönüşüm yaparken bizim Ulaşım Master Planı da buna göre hazırlamamız gerekiyor. Onun dışında altyapı planlarımızı ona göre entegre etmemiz gerekiyor. Bu planlamalar komple büyük, birbirine bağlı işlerdir. Aynı zamanda 2040 yılında tabi ki Gaziantep\'in su sorunu 2 milyona göre planlar yapılıyor. 4 milyonun su ihtiyacını karşılayabilecek miyiz? Bunların hesaplarının yapılması gerekiyor. Önümüzde 20 yıllık süreç var. Bu 20 yıllık süre içersinde biz alt yapıdan üst yapıya, ulaşımdan depreme master planında kadar planlaması yapılması gerekiyor. Sonuçta Gaziantep\'te bir deprem master planı yoktur. Şuan kime sorsan, deprem olsa ne yapacağını bilmiyor. Bizim acil bir şekilde ulaşımda, diğer planlarda ve deprem master planlarını yapmamız gerekiyor. Bunu yapabilmemiz içinde Gaziantep\'in yapı stokunun çıkarıp tekrardan mahalleleri dizayn etmemiz gerekiyor.\" \'KİRA FİYATLARINDA CİDDİ BİR ARTIŞ OLDU\' Kentteki kira fiyatlarında önemli derecede artış olduğunu ifade eden Çeliktürk, \"Talebin olduğu yerde fiyatlar artar. Gaziantep?te 500 bine yakın kişiyi misafir ediyoruz. Suriyelilerin gelmesi, kira fiyatlarımızın yükselmesine etkisi oldu. Kira fiyatlarında ciddi bir artış var. Gaziantep?te eskiden dışarıdan gelen devlet memurları, Gaziantep\'te yaşayanlar çok rahat uygun fiyata daire bulabiliyorlardı. Daha sonra 500 bin misafirin buraya gelmesi, yardım kuruluşlarının da Gaziantep\'te yaşamaya başlaması kiralarda büyük bir artışa neden oldu\" diye konuştu.